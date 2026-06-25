Ședință cu miză la Consiliul Local Râmnicu Vâlcea. Bugetul, CET Govora, transportul public, concesiunile și jocurile de noroc, pe masa aleșilor locali

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a fost convocat în ședință ordinară pentru data de 30 iunie 2026, începând cu ora 10:00, pe ordinea de zi fiind înscrise nu mai puțin de 38 de puncte, dintre care unele vizează decizii cu impact major asupra bugetului local, sistemului centralizat de termoficare, investițiilor în educație, patrimoniului municipiului și transportului public.

Unul dintre cele mai importante proiecte îl reprezintă rectificarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2026, document care va influența modul în care vor fi repartizate resursele financiare ale municipiului în a doua parte a anului. Tot în zona financiară se află și rectificarea bugetului Centrului Cultural Municipal, precum și acordarea de sprijin financiar unităților de cult din municipiu.

Investiții în școli și eficiență energetică

Consilierii vor analiza aprobarea proiectelor privind creșterea eficienței energetice la Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu” și Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea, investiții finanțate prin programe europene, dar și modificarea regimului juridic al unor terenuri și imobile aparținând unităților de învățământ.

Pe ordinea de zi se regăsesc și proiecte privind transmiterea unor terenuri către instituții publice, încetarea dreptului de administrare asupra unor imobile, actualizarea unor suprafețe concesionate și numeroase prelungiri ale contractelor de concesiune pentru terenuri aflate în proprietatea municipiului.

Termoficarea municipiului și viitorul CET Govora, din nou în dezbatere

Printre cele mai importante puncte se numără cele dedicate sistemului centralizat de încălzire.

Consilierii locali vor analiza:

prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice și prețul de facturare către populație;

studiul de oportunitate privind organizarea serviciului public de alimentare cu energie termică;

modificarea contractului de concesiune dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea și CET Govora SA.

Aceste proiecte vin într-un moment în care viitorul sistemului de termoficare rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru municipiu, după dificultățile financiare și administrative cu care s-a confruntat CET Govora în ultimii ani.

Posibile modificări la transportul public

Pe ordinea de zi figurează și un proiect privind mandatarea reprezentantului municipiului în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Vâlcea, în vederea stabilirii noilor tarife de călătorie și modificării contractului de delegare a serviciului de transport public. Decizia poate influența direct costurile suportate de călători.

Urbanism, patrimoniu și terenuri

Aleșii locali vor dezbate:

vânzarea unui teren din proprietatea privată a municipiului;

transmiterea unor imobile către Direcția Administrării Domeniului Public;

prelungirea unui Plan Urbanistic Zonal;

trecerea unei suprafețe din domeniul public în domeniul privat și concesionarea directă către persoane fizice;

modificări privind administrarea cimitirelor și introducerea unui tarif pentru utilizarea capelei mortuare din Cimitirul Râureni.

Mai multe autorizații pentru operatorii de jocuri de noroc

Un capitol consistent al ședinței îl reprezintă solicitările formulate de operatorii din domeniul jocurilor de noroc.

Consiliul Local va decide asupra acordării autorizațiilor anuale pentru mai multe puncte de lucru aparținând societăților WESTGATE ROMÂNIA SRL și JOLLYGAMES SRL, atât pentru activități de pariuri sportive, cât și pentru exploatarea aparatelor tip slot-machine în mai multe locații din municipiu.

Numiri în societățile municipale și modificări administrative

Ordinea de zi mai cuprinde:

completarea rețelei școlare pentru anul 2026-2027;

modificări privind selecția administratorilor la Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA;

mandate pentru reprezentanții municipiului în Adunările Generale ale Acționarilor de la Apavil SA și Piețe Prest SA;

modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice.

Plângeri formulate de operatorii din domeniul jocurilor de noroc

La finalul ședinței vor fi prezentate și două plângeri prealabile formulate de MAX BET SRL și Compania Națională Loteria Română SA, împreună cu punctele de vedere elaborate de aparatul de specialitate al Primăriei. Ședința se va încheia cu întrebări, interpelări și informări adresate executivului local.

Prin amploarea și diversitatea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, ședința din 30 iunie se anunță una dintre cele mai importante din acest an pentru administrația municipiului Râmnicu Vâlcea, urmând să fie adoptate hotărâri cu impact asupra finanțelor locale, serviciilor publice, patrimoniului orașului și investițiilor în infrastructură și educație.