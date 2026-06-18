Școala Populară de Arte din Râmnicu Vâlcea deschide înscrierile pentru Școala de Vară

joi, 18 iunie 2026

Școala Populară de Arte din Râmnicu Vâlcea deschide înscrierile pentru Școala de Vară

Vacanța de vară începe cu oportunități pentru copiii și tinerii pasionați de artă. Școala Populară de Arte din Râmnicu Vâlcea, instituție aflată în subordinea Consiliul Județean Vâlcea, organizează în perioada 22-25 iunie o nouă ediție a Școlii de Vară, oferind cursuri gratuite pentru cei care vor să își descopere sau să își perfecționeze talentul artistic.

Participanții vor avea la dispoziție o gamă variată de activități, de la dans modern și balet, până la pian, canto, vioară, chitară, orgă, saxofon și fluier. De asemenea, programul include ateliere de pictură, desen, teatru, tobe și iconografie, toate coordonate de profesori și artiști cu experiență.

În timp ce elevii instituției își încheie anul școlar prin spectacole, recitaluri și expoziții în care își prezintă realizările, conducerea Școlii Populare de Arte pregătește deja noi activități pentru copiii care doresc să pătrundă în universul creației artistice.

Școala de Vară reprezintă o ocazie excelentă pentru cei mici și pentru adolescenți de a experimenta diferite forme de exprimare artistică, de a-și dezvolta aptitudinile și de a petrece începutul vacanței într-un mod util și creativ.

Înscrierile sunt deschise până la finalul acestei săptămâni. Participarea este gratuită, însă locurile disponibile sunt limitate, astfel că organizatorii îi încurajează pe cei interesați să se înscrie cât mai repede.

Prin această inițiativă, Școala Populară de Arte din Râmnicu Vâlcea continuă să susțină educația culturală și dezvoltarea artistică a tinerei generații, oferind un cadru atractiv pentru învățare și creativitate pe durata vacanței de vară.