Scandal pe creditul de 40 de milioane lei: Mircia Gutău răspunde criticilor cu cifre și acuzații

joi, 18 iunie 2026

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a reacționat dur la criticile apărute în spațiul public după aprobarea contractării unui împrumut de 40 de milioane de lei destinat finanțării unor investiții importante pentru oraș. Edilul susține că o parte dintre contestatari ignoră realitatea financiară și încearcă să inducă în eroare opinia publică.

Creditul aprobat de Consiliul Local va fi folosit pentru finalizarea unor proiecte majore, printre care Bazinul de Înot Didactic și de Agrement, renovarea energetică a Colegiului Energetic, extinderea Parcului Nord, amenajarea parcării etajate din apropierea Spitalului Județean și modernizarea unor spații publice din municipiu.

Gutău respinge acuzațiile potrivit cărora administrația locală ar împovăra orașul cu datorii, precizând că gradul de îndatorare al municipiului va crește de la 8,85% la cel mult 11,32%, mult sub plafonul legal de 30%.

Pentru a demonstra că astfel de finanțări reprezintă o practică obișnuită în administrația publică, primarul a oferit exemple din marile municipii ale țării, precum Oradea, Iași, Constanța, Timișoara, Târgu Mureș, Ploiești sau București, unde autoritățile au contractat credite semnificative pentru investiții în infrastructură, educație, transport sau eficiență energetică.

„Toate aceste proiecte nu sunt generatoare de venituri, așa cum pretind unii critici ai administrației locale. Primăria nu este un SRL”, transmite Mircia Gutău, care consideră că atacurile la adresa investițiilor sunt motivate politic.

În final, edilul le-a transmis un mesaj direct contestatarilor: „Dați-vă jos ochelarii de cal și nu-i mai luați de proști pe cetățenii Râmnicului. Oamenii se informează, judecă singuri și au demonstrat de multe ori că au mai mult discernământ decât politrucii aflați permanent în campanie electorală.”