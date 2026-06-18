vineri, 19 iunie 2026

SCANDAL la Ionești! CNI a construit pe un teren al unui localnic și pasează responsabilitatea către Primărie

O nouă controversă planează asupra unei investiții finanțate prin intermediul Companiei Naționale de Investiții (CNI) în comuna Ionești. Un localnic, Ștefan Voinea, susține că un teren aflat în proprietatea familiei sale a fost inclus în amplasamentul unei gospodării de apă realizate prin proiectul de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, fără ca situația juridică a imobilului să fie clarificată.

În ultimele luni, omul a trimis sesizări către Consiliul Județean Vâlcea și către Compania Națională de Investiții, reclamând faptul că terenul de aproximativ 1.000 de metri pătrați, situat în punctul „Cherăști”, figurează ca proprietate moștenită de la mama sa, Voinea Eufrosina. Potrivit documentelor prezentate de acesta, terenul este înscris în registrul agricol și este folosit de familie încă din anul 1991.

CNI: „Noi am primit terenurile de la Primărie”

Răspunsul transmis de Compania Națională de Investiții ridică însă și mai multe semne de întrebare decât oferă lămuriri. În documentul oficial, CNI susține că documentația pentru investiție a fost întocmită de proiectantul contractat de UAT Ionești și că finanțarea a fost acordată pe baza unor documente transmise de administrația locală.

Mai mult, CNI afirmă că Primăria Ionești a predat către companie, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2021, nu mai puțin de 28 de amplasamente intabulate, aflate în proprietatea comunei și în domeniul public. Ulterior, aceste amplasamente au fost predate oficial către CNI prin protocol încheiat în martie 2022. Compania susține că pe parcursul implementării proiectului nu au fost operate modificări ale amplasamentelor primite de la Primăria Ionești.

Cu alte cuvinte, CNI spune că a construit exact pe terenurile pe care Primăria le-a declarat ca fiind ale comunei.

Dar dacă terenul nu era al comunei?

Aici apare întrebarea esențială. Dacă documentele prezentate de Ștefan Voinea sunt reale și valide, cum a ajuns un teren revendicat de un moștenitor să fie inclus pe lista celor 28 de amplasamente predate către CNI drept proprietate publică?

A verificat cineva situația juridică înainte de aprobarea investiției?

A existat o expertiză cadastrală independentă?

A fost notificat proprietarul?

Sau, mai grav, s-a mers pe principiul „construim întâi și clarificăm după”?

CNI evită să răspundă direct acestor întrebări. Instituția se limitează la a arăta cu degetul spre Primăria Ionești și să precizeze că documentația primită de la beneficiar a stat la baza întregului proces de finanțare și execuție.

Investiție publică pe teren privat?

Dacă acuzațiile se confirmă, cazul este extrem de grav. Vorbim despre utilizarea unor fonduri publice pentru realizarea unei investiții pe un teren care nu aparține domeniului public. Într-un stat de drept, proprietatea privată este garantată prin Constituție, iar ocuparea unui teren fără acordul proprietarului poate genera litigii costisitoare și despăgubiri importante.

Mai mult, răspunsul CNI lasă impresia că instituția nu și-a asumat niciun rol în verificarea situației juridice reale a terenurilor, deși vorbim despre investiții de milioane de lei din bani publici.

Cine răspunde?

Astăzi, gospodăria de apă este finalizată. CNI spune că lucrările s-au încheiat și că nu au existat modificări de amplasament pe parcursul execuției.

Însă întrebările rămân:

Cine a certificat că terenul aparține domeniului public?

Cine răspunde dacă se dovedește că terenul este proprietate privată?

Va fi despăgubit proprietarul?

Va deschide Prefectura sau altă instituție de control o verificare privind legalitatea documentelor care au stat la baza finanțării?

Până când autoritățile vor oferi răspunsuri clare, cazul de la Ionești rămâne un exemplu despre cum birocrația instituțională poate transforma dreptul de proprietate într-o simplă formalitate, iar responsabilitatea este pasată de la o instituție la alta, fără ca nimeni să își asume concret situația.

Ziarul de Vâlcea va solicita puncte de vedere oficiale din partea Primăriei Ionești, Prefecturii Vâlcea și Oficiului de Cadastru pentru a clarifica dacă terenul pe care a fost realizată investiția aparține, într-adevăr, domeniului public sau dacă ne aflăm în fața unui nou scandal administrativ cu potențiale implicații juridice și financiare.