„Sălbăticie pentru viață” – lecție de responsabilitate față de natură oferită de elevii vâlceni

sâmbătă, 6 iunie 2026

„Sălbăticie pentru viață” – lecție de responsabilitate față de natură oferită de elevii vâlceni

În preajma Zilei Mondiale a Mediului, sărbătorită anual pe 5 iunie, sute de elevi și cadre didactice din mai multe unități de învățământ din județul Vâlcea au participat la o amplă activitate educativă și ecologică desfășurată sub genericul „Sălbăticie pentru viață”, în cadrul Proiectului Interjudețean „Să învățăm să trăim frumos pe Pământ!”, coordonat de profesoara Letiția Murăruș.

Evenimentul, organizat de Școala Gimnazială „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu elevi și profesori de la mai multe colegii și licee din județ, a avut ca principal obiectiv conștientizarea importanței protejării mediului și a biodiversității. Participanții au transmis mesaje emoționante dedicate planetei, exprimându-și preocuparea pentru viitorul naturii și dorința de a contribui la construirea unei lumi mai curate și mai sigure.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale manifestării a fost campania simbolică împotriva sacrificării animalelor sălbatice pentru obținerea produselor de lux. Prin pancarte și sloganuri sugestive, elevii au atras atenția asupra pericolelor generate de exploatarea excesivă a speciilor sălbatice și au promovat respectul față de toate formele de viață.

Creativitatea tinerilor s-a remarcat și în cadrul unei parade spectaculoase a costumelor realizate din materiale reciclabile. Participanții au demonstrat că obiectele considerate deșeuri pot primi o nouă utilitate prin imaginație și ingeniozitate, promovând totodată principiile celor „5 R”: Refuză, Redu, Refolosește, Reciclează și Recuperează.

Atmosfera a fost completată de cântece cu tematică ecologică și de un flashmob organizat pe melodia „Pe câmpul cu florile”, moment care a transmis un mesaj puternic de unitate și responsabilitate față de mediul înconjurător.

Organizatorii au subliniat că educația ecologică reprezintă una dintre cele mai importante investiții în viitor, iar implicarea elevilor demonstrează că schimbarea începe prin gesturi simple, dar făcute cu responsabilitate și suflet. Evenimentul s-a încheiat cu mulțumiri adresate tuturor profesorilor, elevilor, părinților și partenerilor care au contribuit la succesul acestei acțiuni dedicate protejării planetei.

„Împreună putem face diferența!” – acesta a fost mesajul care a încheiat una dintre cele mai frumoase manifestări dedicate Zilei Mondiale a Mediului organizate în acest an la Vâlcea.