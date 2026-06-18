„Regulamentul nu ține loc de omenie!” Acuzații la adresa personalului Ștrandului Ostroveni: un copil cu mâna imobilizată ar fi fost refuzat...

joi, 18 iunie 2026

„Regulamentul nu ține loc de omenie!” Acuzații la adresa personalului Ștrandului Ostroveni: un copil cu mâna imobilizată ar fi fost refuzat...

Un incident reclamat de Mihai Ghebrea, președintele Asociației Copiilor Instituționalizați, stârnește controverse și ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt tratați vizitatorii la Ștrandul Ostroveni din Râmnicu Vâlcea.

Potrivit acestuia, în timpul unei vizite la baza de agrement, a fost nevoit să solicite ajutor pentru un copil aflat într-o situație medicală dificilă. Minorul avea mâna imobilizată în urma unei intervenții chirurgicale recente și dorea să ajungă pentru câteva minute la un punct de vânzare din interiorul complexului pentru a-și cumpăra apă.

Mihai Ghebrea susține că a cerut sprijinul unui angajat al ștrandului pentru a facilita accesul copilului, însă s-ar fi lovit de un refuz categoric. Mai mult, acesta afirmă că răspunsul primit a fost unul lipsit de empatie: „Nu mă interesează, putea să fie și în cărucior”.

„Înțeleg că există reguli și că acestea trebuie respectate, dar există și situații speciale în care ar trebui să primeze bunul-simț și omenia. Vorbim despre un copil aflat într-o situație medicală delicată, nu despre o încălcare intenționată a regulamentului”, susține Ghebrea.

Acesta consideră că episodul ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru administrația locală și pentru conducerea bazei de agrement, solicitând o analiză a modului în care personalul interacționează cu publicul, în special în cazurile care implică minori, persoane cu dizabilități sau afecțiuni medicale.

Până la această oră, reprezentanții Ștrandului Ostroveni nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile formulate. Ziarul de Vâlcea rămâne deschis publicării unui drept la replică sau a unei poziții oficiale din partea administrației complexului.