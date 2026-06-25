REGELE AFACERILOR, ÎNVINS DE POLITICĂ. Dan Nițu de la Damila a construit un imperiu economic, dar alegătorii i-au închis ușa

În lumea afacerilor, Dan Nițu este unul dintre numele care inspiră respect. În politică însă, povestea este cu totul alta. Dacă în mediul privat a demonstrat că știe să construiască un business puternic, în arena politică nu a reușit să convingă electoratul, iar aventura sa s-a încheiat discret, fără rezultate notabile.

Este unul dintre cele mai bune exemple că succesul economic nu poate fi transferat automat în capital electoral.

Un imperiu construit în peste trei decenii

Compania DAMILA, controlată integral de Dan Nițu, reprezintă astăzi unul dintre cele mai importante grupuri antreprenoriale din județul Vâlcea. Firma activează de peste 34 de ani și a devenit unul dintre liderii regionali în comerțul cu materiale de construcții și produse destinate sectorului industrial.

Rezultatele financiare pe anul 2025 confirmă dimensiunea afacerii:

cifră de afaceri de 660,6 milioane de lei , în creștere cu aproximativ 7% față de anul precedent;

, în creștere cu aproximativ 7% față de anul precedent; profit net de peste 4,5 milioane de lei ;

; aproape 400 de angajați ;

; active totale care depășesc 325 milioane de lei ;

; o rețea de puncte de lucru în mai multe județe ale țării;

relații comerciale atât pe piața internă, cât și pe piețe externe, prin activități de import și export.

Toate aceste cifre arată că Dan Nițu știe să administreze o companie într-o piață extrem de competitivă. Într-o perioadă în care numeroase firme din domeniul construcțiilor au întâmpinat dificultăți, DAMILA a continuat să crească și să își consolideze poziția.

Mai mult, societatea derulează mii de contracte comerciale și participă constant la proceduri de achiziții publice pentru furnizarea de materiale de construcții către instituții publice din întreaga țară.

Economia și politica funcționează după reguli diferite

Experiența lui Dan Nițu demonstrează însă că performanța în afaceri nu garantează succesul în politică.

În mediul privat, rezultatele sunt măsurate prin investiții, locuri de muncă, profit și dezvoltare. În politică, succesul depinde de capacitatea de a mobiliza oameni, de a construi organizații și de a câștiga încrederea alegătorilor.

Oricât de solid ar fi un antreprenor, voturile nu pot fi cumpărate prin bilanțuri contabile.

În cazul lui Dan Nițu, notorietatea construită în mediul economic nu s-a transformat într-o forță electorală. După încercările sale în viața politică, acesta a preferat să se retragă din prim-plan, revenind la ceea ce știe să facă cel mai bine: afaceri.

Un manager apreciat, un politician fără impact

Mulți oameni de afaceri au încercat să facă pasul spre politică, convinși că experiența managerială este suficientă pentru a conduce și administrația publică.

Realitatea a demonstrat însă că cele două lumi sunt fundamental diferite. Un antreprenor ia decizii rapide, urmărește eficiența și răspunde în fața pieței. Un politician trebuie să negocieze permanent, să gestioneze interese divergente și să câștige constant legitimitatea prin vot.

În cazul lui Dan Nițu, prima parte a ecuației a funcționat impecabil. A doua, însă, nu.

Verdictul pieței versus verdictul alegătorilor

Paradoxul este evident. Piața i-a validat modelul de business. Clienții au cumpărat produsele companiei, furnizorii au rămas parteneri, iar cifrele financiare au continuat să crească an de an. Electoratul, în schimb, nu i-a oferit aceeași încredere.

Iar aceasta este poate cea mai importantă lecție a carierei sale publice: poți fi un antreprenor de top și, în același timp, un politician fără priză la public.

Dan Nițu rămâne unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri ai Vâlcii, cu un grup economic puternic și rezultate financiare incontestabile. Însă episodul politic a demonstrat că experiența din mediul privat nu este suficientă pentru a transforma un om de afaceri într-un lider politic. În economie, succesul se măsoară în milioane de lei. În politică, singura monedă care contează rămâne votul cetățenilor.

Tiberiu Pirnau