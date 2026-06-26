vineri, 26 iunie 2026

Războiul jocurilor de noroc se mută în instanță! Loteria Română atacă Primăria Râmnicu Vâlcea și cere anularea taxei de 1.000 lei/mp/an

Conflictul dintre Compania Națională „Loteria Română” și Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea ia amploare. După ce Consiliul Local a adoptat Hotărârea nr. 142 din 19 mai 2026 privind autorizarea, amplasarea și funcționarea activităților de jocuri de noroc pe raza municipiului, Loteria Română a formulat o plângere prealabilă prin care solicită revocarea actului administrativ, susținând că acesta este nelegal și afectează grav activitatea companiei de stat.

În documentul transmis administrației locale, conducerea Loteriei Române susține că noul regulament introduce obligația obținerii unei autorizații locale anuale și instituie o taxă de 1.000 de lei pe metru pătrat pe an, măsură pe care o consideră prohibitivă și incompatibilă cu regimul juridic special de care beneficiază compania potrivit legislației privind organizarea jocurilor de noroc. Potrivit reprezentanților societății, aplicarea acestor prevederi ar putea conduce la închiderea unor agenții loto, diminuarea veniturilor și afectarea locurilor de muncă.

Loteria Română argumentează că activitatea sa nu intră sub incidența mecanismului instituit prin modificările aduse OUG nr. 77/2009, deoarece beneficiază de un regim juridic distinct, conferit direct prin lege. În opinia companiei, autoritățile locale nu pot condiționa funcționarea agențiilor loto prin impunerea unei noi autorizații și a unei taxe suplimentare, întrucât acest lucru ar reprezenta o încălcare a monopolului legal instituit în favoarea statului.

Un alt argument invocat de Loteria Română este caracterul excesiv al taxei stabilite de Consiliul Local. Reprezentanții companiei apreciază că nivelul de 1.000 lei/mp/an transformă taxa dintr-un instrument fiscal într-un mecanism indirect de interzicere a activității economice, depășind competențele autorităților locale și încălcând principiile proporționalității și legalității.

În plângerea prealabilă sunt invocate și alte motive de nelegalitate, printre care depășirea limitelor privind stabilirea sancțiunilor contravenționale, deturnarea scopului taxelor locale și aplicarea greșită a normelor juridice. Loteria Română solicită revocarea în totalitate sau, cel puțin, eliminarea prevederilor care îi afectează activitatea, avertizând că, în lipsa unei soluții favorabile, va sesiza instanța de contencios administrativ pentru suspendarea și anularea hotărârii Consiliului Local.

Primăria: Legea nu face excepții pentru Loteria Română

La câteva zile după primirea plângerii, Primăria Râmnicu Vâlcea a întocmit o informare prin care respinge argumentele companiei de stat și susține că Hotărârea nr. 142/2026 a fost adoptată în baza modificărilor aduse OUG nr. 77/2009 prin OUG nr. 7/2026, act normativ care conferă autorităților locale competența de a autoriza și taxa activitățile de jocuri de noroc desfășurate în locații fizice.

Executivul Primăriei arată că legea nu instituie nicio derogare în favoarea Loteriei Române și că obligația obținerii autorizației locale se aplică tuturor operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc în spații fizice. În opinia administrației locale, interpretarea propusă de compania de stat ar echivala cu adăugarea la lege și cu crearea unui privilegiu juridic care nu este prevăzut de niciun act normativ.

De asemenea, Primăria susține că taxa de 1.000 lei/mp/an reprezintă un instrument fiscal legitim, stabilit în limitele competențelor conferite de lege și calculat în funcție de suprafața utilizată pentru desfășurarea activității. Autoritățile locale apreciază că jocurile de noroc nu reprezintă o activitate economică desfășurată în regim de libertate absolută, ci una permisă doar în condițiile expres prevăzute de lege și supusă controlului administrației publice locale.

Astfel, disputa dintre Loteria Română și Primăria Râmnicu Vâlcea se anunță una cu implicații importante nu doar pentru municipiu, ci și pentru toate autoritățile locale care au adoptat sau intenționează să adopte reglementări similare în baza noilor modificări legislative privind jocurile de noroc. Dacă părțile nu vor ajunge la un acord în etapa prealabilă, litigiul va fi tranșat de instanța de contencios administrativ, iar decizia ar putea crea un precedent la nivel național în privința raportului dintre autoritățile locale și Compania Națională „Loteria Română”.