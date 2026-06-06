Râmnicul intră în șantier! Autoritățile cer sprijinul șoferilor pentru a evita blocajele

sâmbătă, 6 iunie 2026

Se anunță o vară plină de lucrări în Râmnic: Poliția Locală face apel la șoferii care parchează pe arterele de circulație să lase un număr de telefon de contact pe bord

Joi, 4 iunie, lucrările de introducere în subteran a rețelei de date NetCity au fost întârziate mai multe ore de un autoturism parcat neregulamentar (prin deplasarea unor balize) pe strada General Magheru. Poliția Locală a făcut numeroase demersuri pentru identificarea proprietarului, o procedură de durată întrucât acesta s-a dovedit a fi nu din Râmnicu Vâlcea, ci din Horezu; într-un târziu, proprietarul a fost identificat și sunat pe numărul furnizat de autoritățile din Horezu, iar acesta a mutat autoturismul. Cazul, din păcate, nu este singular, foarte multe intervenții la structura rutieră fiind întârziate sau blocate de astfel de situații. În acest context, Poliția Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea, chemată la numeroasele intervenții programate în această vară fie să elibereze zonele de lucrări, fie să dirijeze traficul auto în vecinătatea lor, face un apel către conducătorii auto, în special cei din alte localități din Vâlcea sau din alte județe, ca atunci când își parchează autoturismele (mai ales pentru un timp mai îndelungat) să lase pe bordul acestora, la loc vizibil, un număr de telefon de contact la care să poată fi apelați în caz de nevoie.