Râmnicu Vâlcea se împrumută cu 40 de milioane de lei pentru investiții. Banii merg către Bazinul Didactic, Parcul Nord și modernizarea Colegiului Energetic

sâmbătă, 13 iunie 2026

Râmnicu Vâlcea se împrumută cu 40 de milioane de lei pentru investiții. Banii merg către Bazinul Didactic, Parcul Nord și modernizarea Colegiului Energetic

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea propune contractarea unui împrumut bancar în valoare de 40 de milioane de lei, pe o perioadă de 10 ani, pentru finanțarea unor investiții importante aflate în derulare sau pregătire. Proiectul de hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința extraordinară programată pentru data de 15 iunie 2026.

Potrivit documentației întocmite de Direcția Economică a Primăriei, oferta declarată câștigătoare aparține Băncii Transilvania, iar creditul va avea o maturitate de 10 ani (120 de luni), cu o perioadă de tragere de doi ani și o perioadă de grație de doi ani pentru plata principalului. Dobânda este calculată în funcție de ROBOR la o lună plus o marjă fixă a băncii de 0,60%.

Conducerea municipalității susține că împrumutul este necesar pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării unor proiecte de interes public local, fără afectarea semnificativă a funcționării bugetului local. În documentele care însoțesc proiectul de hotărâre se precizează că investițiile vizate au deja aprobate documentațiile tehnico-economice prin hotărâri anterioare ale Consiliului Local.

Cum vor fi împărțiți cei 40 de milioane de lei

Conform anexei la proiectul de hotărâre, suma împrumutată va fi repartizată către cinci obiective majore de investiții:

13 milioane lei pentru construirea Bazinului de Înot Didactic și de Agrement;

pentru construirea Bazinului de Înot Didactic și de Agrement; 8,187 milioane lei pentru lucrări conexe la proiectul de renovare energetică a Colegiului Energetic din Râmnicu Vâlcea;

pentru lucrări conexe la proiectul de renovare energetică a Colegiului Energetic din Râmnicu Vâlcea; 7,813 milioane lei pentru extinderea Parcului Nord și modernizarea Bazei Sportive și de Agrement Nord;

pentru extinderea Parcului Nord și modernizarea Bazei Sportive și de Agrement Nord; 6 milioane lei pentru amenajarea unei parcări etajate în zona de nord a municipiului și refacerea terenului de sport;

pentru amenajarea unei parcări etajate în zona de nord a municipiului și refacerea terenului de sport; 5 milioane lei pentru amenajarea spațiului verde și a scuarului de pe strada Ion Referendaru.

Valoarea totală a investițiilor care vor beneficia de finanțare depășește 123 de milioane de lei, împrumutul urmând să acopere doar o parte din necesarul financiar al acestora.

Primăria garantează creditul cu veniturile proprii

Proiectul prevede că rambursarea împrumutului și plata tuturor costurilor aferente vor fi garantate din veniturile proprii ale municipiului. De asemenea, Primăria va avea obligația de a publica periodic pe site-ul instituției informații privind gradul de îndatorare, valoarea creditului, dobânzile, comisioanele și plățile efectuate.

Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, Râmnicu Vâlcea va putea accelera implementarea unor investiții importante în infrastructura educațională, sportivă și urbanistică, însă decizia va aduce și o nouă obligație financiară pe termen lung pentru bugetul municipiului, care va trebui să suporte rambursarea creditului în următorul deceniu.