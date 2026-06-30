Râmnicu Vâlcea: Monumentul lui Barbu Știrbei din Zăvoi, inaugurat oficial după mai bine de 100 de ani

Monumentul domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei, amplasat în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, va fi inaugurat oficial marți, după ce a fost restaurat în această primăvară. Deși a fost realizat în 1920 de sculptorul Constantin Gh. Mihăilescu, statuia nu a avut niciodată o ceremonie oficială de dezvelire.

Lucrările de restaurare au fost coordonate de restauratorul Mihai Iancovescu Rudeanu, cu avizul Ministerului Culturii. Monumentul, afectat de trecerea timpului, licheni și intemperii, a fost readus la forma sa originală.

Ceremonia va avea loc marți, de la ora 11:00, în Parcul Zăvoi, în prezența autorităților locale și a restauratorului reprezentanților Rotary. Evenimentul va include și o expoziție dedicată sculptorului Constantin Gh. Mihăilescu, organizată cu lucrări din colecția Muzeului Județean Vâlcea.