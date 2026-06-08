marți, 9 iunie 2026

PUG-ul Râmnicului, între interesul public și interesul dezvoltatorilor. Cazul „Știrbei Residence” ridică noi semne de întrebare

Planul Urbanistic General (PUG) ar trebui să fie documentul fundamental care stabilește modul în care se dezvoltă un oraș. În mod normal, acesta trebuie să ofere reguli clare, previzibile și egale pentru toți cetățenii: unde se poate construi, cât se poate construi și în ce condiții.

Criticii actualului PUG al municipiului Râmnicu Vâlcea susțin însă că documentul lasă prea mult loc interpretărilor și derogărilor, transferând decizii esențiale din zona regulilor clare în cea a aprobărilor administrative și a planurilor urbanistice zonale (PUZ).

Potrivit acestora, în loc să protejeze interesul comunității, actualul regulament urbanistic permite situații în care anumite investiții beneficiază de indicatori urbanistici semnificativ diferiți de cei prevăzuți inițial pentru zonele respective.

Exemplul „Știrbei Residence”

Un exemplu invocat frecvent în dezbaterea publică este proiectul imobiliar „Știrbei Residence”, dezvoltat într-o zonă predominant rezidențială, caracterizată în principal de locuințe individuale.

Mai mulți locuitori ai cartierului susțin că indicatorii urbanistici aprobați prin PUZ pentru acest proiect diferă semnificativ de cei prevăzuți în regulamentul general pentru zona respectivă. Ei afirmă că blocul ridicat pe strada Știrbei Vodă reprezintă o ruptură evidentă față de caracterul urbanistic al cartierului.

„Dacă analizați procentele privind POT și CUT prevăzute în regulamentul de urbanism și le comparați cu cele aprobate prin PUZ pentru investiția «Știrbei Residence», diferențele sunt evidente. Din punct de vedere arhitectural, acest bloc este o palmă dată întregii zone de case de pe strada Știrbei Vodă”, susține un cetățean care a urmărit procesul de aprobare a investiției.

Întrebarea care rămâne

Problema nu este neapărat existența unor investiții private sau construirea unor blocuri noi. Orașele trebuie să se dezvolte. Întrebarea legitimă este însă dacă această dezvoltare se realizează după reguli clare și aplicate egal tuturor sau prin derogări succesive aprobate de administrație și de majoritatea din Consiliul Local.

Specialiștii în urbanism atrag atenția că un PUG eficient trebuie să reducă la minimum excepțiile și să ofere predictibilitate atât investitorilor, cât și cetățenilor. În lipsa unor criterii clare și verificabile, riscul este ca dezvoltarea urbană să fie percepută ca fiind influențată mai degrabă de relațiile dintre administrație și mediul de afaceri decât de interesul general al comunității.

O dezbatere necesară pentru viitorul orașului

Cetățenii au dreptul să știe ce se poate construi lângă locuințele lor, care sunt limitele dezvoltării urbanistice și cine beneficiază de eventualele derogări de la regulile generale.

Într-un oraș în care aceleași structuri administrative și politice conduc de mulți ani procesul de dezvoltare urbană, transparența, predictibilitatea și aplicarea uniformă a regulilor devin esențiale pentru menținerea încrederii publice.

Cazul „Știrbei Residence” este doar unul dintre exemplele care alimentează întrebarea tot mai des auzită în spațiul public: se dezvoltă Râmnicul după un plan gândit pentru comunitate sau după interese punctuale, aprobate de la caz la caz?