Primarul Mihai Mateescu face bilanțul la jumătatea mandatului: investiții de peste 100 de milioane de lei pentru Băile Govora

luni, 15 iunie 2026

Primarul orașului Băile Govora, Mihai Mateescu, a transmis o scrisoare deschisă către locuitori la împlinirea a doi ani din mandatul 2024-2028, prezentând principalele investiții și proiecte aflate în derulare.

Edilul a evidențiat cea mai importantă investiție din ultimii ani în stațiune – proiectul „Parc de Agrement Băile Govora”, în valoare de peste 32 de milioane de lei, care va transforma orașul într-o destinație modernă pentru turiști și familii. Totodată, administrația locală a continuat actualizarea Planului Urbanistic General, digitalizarea școlilor și a serviciilor publice, modernizarea iluminatului public și dezvoltarea transportului ecologic.

Printre proiectele aflate în lucru sau în pregătire se numără extinderea rețelelor de apă și canalizare, introducerea sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale în Curături și Gătejești, precum și modernizarea infrastructurii sportive.

„La jumătatea mandatului, Băile Govora are în implementare, contractare, evaluare sau pregătire pentru finanțare proiecte de peste 100 de milioane de lei, un volum investițional fără precedent pentru comunitatea noastră”, a declarat Mihai Mateescu.

Primarul a mulțumit locuitorilor pentru încrederea acordată și a dat asigurări că va continua proiectele de dezvoltare ale stațiunii în următorii doi ani de mandat.