Primarul Florin Ionescu pregătește noi investiții pentru Stoilești: proiecte importante în infrastructură, utilități și educație

marți, 16 iunie 2026

Comuna Stoilești intră într-o nouă etapă de dezvoltare, administrația locală pregătind o serie de proiecte importante care vizează modernizarea infrastructurii, extinderea utilităților și îmbunătățirea condițiilor din unitățile de învățământ. În perioada următoare, mai multe investiții aflate în faza de pregătire urmează să intre în execuție, cu impact direct asupra calității vieții locuitorilor.

Printre prioritățile administrației conduse de primarul Florin Ionescu se numără continuarea modernizării drumurilor comunale și sătești, astfel încât toate zonele comunei să beneficieze de condiții moderne de acces și circulație. În paralel, sunt pregătite proiecte pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare, dar și pentru modernizarea infrastructurii educaționale.

De asemenea, autoritățile locale au în vedere investiții în eficiența energetică a clădirilor publice și în digitalizarea serviciilor oferite cetățenilor, măsuri menite să reducă cheltuielile și să simplifice relația dintre locuitori și administrație.

„Ne dorim ca Stoilești să continue ritmul de dezvoltare din ultimii ani. Avem în pregătire proiecte importante pentru infrastructură, utilități și educație, iar obiectivul nostru este să atragem cât mai multe fonduri pentru modernizarea comunei. Fiecare investiție înseamnă condiții mai bune pentru oameni și un viitor mai sigur pentru comunitatea noastră. Vom continua să muncim pentru ca toate satele comunei să beneficieze de aceleași oportunități de dezvoltare”, a declarat primarul Florin Ionescu.

Prin aceste investiții, Stoilești își consolidează statutul de comună aflată în plin proces de modernizare, proiectele pregătite de administrația locală urmând să contribuie la dezvoltarea durabilă a întregii comunități.