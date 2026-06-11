vineri, 12 iunie 2026

Primarul Costinel Stoica anunță: Investiție de peste 9,2 milioane de lei la Drăgășani! Școala „Nicolae Bălcescu” va fi transformată complet cu fonduri europene

Vești excelente pentru sistemul de învățământ din municipiul Drăgășani. Primarul municipiului, Costinel Stoica, a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu”, o investiție majoră care va schimba radical condițiile în care învață sute de elevi.

Proiectul are o valoare totală de 9.209.564,92 lei, dintre care 8.990.003,58 lei reprezintă fonduri europene nerambursabile obținute prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027. Perioada de implementare este de 24 de luni, timp în care una dintre cele mai importante unități de învățământ din municipiu va beneficia de lucrări ample de modernizare și eficientizare energetică.

Potrivit administrației locale, proiectul prevede izolarea termică integrală a clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu una performantă, modernizarea sistemului de încălzire, instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei verzi, montarea unui sistem de iluminat LED de înaltă eficiență, precum și implementarea unor sisteme moderne de detecție și alarmare la incendiu.

Rezultatele estimate sunt spectaculoase. Consumul anual de energie al clădirii va fi redus cu aproape 90%, de la 234 kWh/m²/an la doar 45 kWh/m²/an, în timp ce emisiile de dioxid de carbon vor scădea cu peste 92%. În urma investiției, școala va atinge standardul nZEB, ceea ce înseamnă o clădire cu un consum de energie aproape de zero și costuri de funcționare mult mai mici.

„Aceasta nu este o simplă renovare, ci o transformare completă a școlii. Elevii și cadrele didactice vor beneficia de un spațiu modern, sigur și eficient energetic, adaptat cerințelor actuale. Este o investiție în viitorul copiilor noștri și în dezvoltarea municipiului Drăgășani”, a transmis primarul Costinel Stoica.

Prin această finanțare europeană, administrația locală continuă programul de modernizare a infrastructurii educaționale, demonstrând că investițiile în școli rămân o prioritate pentru dezvoltarea comunității și pentru crearea unor condiții europene de studiu pentru generațiile viitoare.