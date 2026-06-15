Primarul Adrian Cosac anunță un exercițiu de alarmare și evacuare în comuna Vlădești

Locuitorii comunei Vlădești sunt informați că miercuri, 17 iunie 2026, va avea loc un exercițiu de înștiințare, alarmare și evacuare organizat de Comitetul Local pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” Vâlcea. Acțiunea are scopul de a verifica modul de reacție al autorităților și al populației în cazul producerii unor inundații sau al altor situații de urgență.

Primarul comunei, Adrian Cosac, a precizat că exercițiul urmărește testarea sistemelor de avertizare, evaluarea măsurilor de protecție a cetățenilor și a bunurilor, precum și verificarea capacității de intervenție a instituțiilor implicate și a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Totodată, va fi analizat nivelul de pregătire al populației în fața unor eventuale situații de risc.

În cadrul simulării, la ora 11:00 va fi declanșat semnalul „Alarmă la dezastre” prin sirena electrică din comună. Semnalul va consta în cinci sunete a câte 16 secunde fiecare, separate de pauze de 10 secunde, durata totală fiind de aproximativ două minute.

La ora 11:30 va fi transmis semnalul de încetare a alarmei, reprezentat de un sunet continuu, cu durata de două minute.

Autoritățile locale îi roagă pe cetățeni să nu intre în panică și să trateze cu seriozitate acest exercițiu, care are rolul de a crește gradul de pregătire al comunității pentru situații de urgență.