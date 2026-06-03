miercuri, 3 iunie 2026

Primarii din Galicea și Șirineasa își abandonează comunitățile? Tradițiile locale, primele victime ale lipsei de viziune

Anularea „Zilelor Comunei” la Galicea și dispariția Festivalului Călușului de la Șirineasa ridică o întrebare legitimă: asistăm la efectele unei crize economice sau la rezultatul unor administrații locale incapabile să gestioneze eficient resursele comunităților?

De ani de zile, primarii din multe localități vâlcene se laudă cu absorbția de fonduri, cu proiecte europene și cu investiții spectaculoase. Cu toate acestea, când vine momentul organizării unor evenimente tradiționale care reprezintă identitatea localităților, aceiași edili descoperă brusc că nu mai sunt bani.

La Galicea, primarul Florin Alexandru Mărăcine a anunțat anularea „Zilelor Comunei”, invocând contextul economic și creșterea taxelor. La Șirineasa, Festivalul Călușului, un simbol al tradițiilor locale, a fost eliminat din calendar. În ambele cazuri, administrațiile locale au ales soluția cea mai simplă: renunțarea.

Mulți cetățeni se întreabă însă dacă problema este într-adevăr lipsa fondurilor sau lipsa priorităților. În numeroase primării din județ continuă să existe cheltuieli consistente pentru aparatul administrativ, pentru diverse contracte de consultanță, studii și servicii externe, în timp ce manifestările culturale sunt considerate dispensabile.

Mai grav este faptul că primarii încearcă să transfere întreaga responsabilitate asupra contextului economic național, evitând să explice concret cum au fost cheltuiți banii publici și ce măsuri au luat pentru a proteja evenimentele care definesc identitatea comunităților pe care le conduc.

Pentru oamenii din mediul rural, „Zilele Comunei” sau Festivalul Călușului nu sunt simple petreceri. Sunt ocazii de întâlnire pentru familii, de promovare a producătorilor locali, de susținere a artiștilor populari și de păstrare a tradițiilor. Atunci când astfel de manifestări dispar, comunitatea pierde mai mult decât un spectacol – pierde o parte din propria identitate.

În loc să caute soluții, sponsori sau parteneriate care să permită organizarea acestor evenimente la costuri reduse, unii primari preferă să ridice din umeri și să anunțe anulări. Este o dovadă de comoditate administrativă și de lipsă de implicare, nu de leadership.

Dacă tendința continuă, există riscul ca multe dintre tradițiile care au făcut celebru județul Vâlcea să dispară una câte una. Iar responsabilitatea nu va aparține doar austerității sau Guvernului, ci și primarilor care au ales să renunțe fără să lupte pentru păstrarea spiritului comunităților pe care le conduc.