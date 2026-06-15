marți, 16 iunie 2026

Primăria Vaideeni obține aproape 15 milioane de lei din fonduri europene pentru sprijinirea persoanelor vârstnice

Comuna Vaideeni face un pas important în direcția dezvoltării serviciilor sociale, după ce administrația locală a reușit să atragă aproape 15 milioane de lei din fonduri europene pentru implementarea unor programe dedicate persoanelor vârstnice aflate în situații vulnerabile.

Finanțate prin Fondul Social European Plus (FSE+), în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, cele trei proiecte vor asigura servicii integrate de îngrijire și asistență la domiciliu pentru peste 300 de seniori din comună.

Programele, intitulate „Îngrijire”, „Demnitate” și „Autonomie”, au fost concepute pentru a răspunde nevoilor persoanelor în vârstă care trăiesc singure, au dificultăți în desfășurarea activităților zilnice sau beneficiază cu dificultate de servicii medicale și sociale.

În cadrul fiecărui proiect vor fi incluși câte 106 beneficiari, selectați pe baza unor criterii clare de eligibilitate. Aceștia trebuie să fi atins vârsta de pensionare, să se afle într-o situație de dependență funcțională și să aibă venituri lunare sub nivelul salariului minim pe economie.

Serviciile oferite vor include sprijin pentru igiena personală, pregătirea hranei, efectuarea activităților gospodărești, monitorizarea stării de sănătate, administrarea tratamentelor, menținerea legăturii cu medicii, precum și activități menite să combată izolarea socială.

Pentru fiecare beneficiar va fi întocmit un plan individualizat de îngrijire, adaptat nevoilor specifice și monitorizat pe întreaga perioadă de implementare.

Valoarea fiecărui proiect este de 4.970.731,88 lei, dintre care 4.871.317,24 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. În total, Primăria Vaideeni atrage astfel peste 14,9 milioane de lei pentru dezvoltarea serviciilor sociale dedicate seniorilor.

Primarul comunei Vaideeni, Achim Băluță, spune că aceste proiecte reprezintă una dintre cele mai importante investiții sociale realizate în ultimii ani la nivel local.

„Ne dorim ca niciun vârstnic din Vaideeni să nu se simtă abandonat sau lipsit de sprijin. Mulți dintre seniorii noștri au nevoie de ajutor în activitățile de zi cu zi, iar prin aceste proiecte vom putea să le oferim servicii profesionale chiar la domiciliu. Este o investiție în oameni și în demnitatea celor care au muncit o viață pentru această comunitate. Vom face tot ce este necesar pentru ca aceste fonduri europene să se transforme în servicii concrete și într-o viață mai bună pentru beneficiari”, a declarat primarul Achim Băluță.

Prin această investiție, administrația locală transmite un semnal clar privind preocuparea pentru creșterea calității vieții persoanelor vârstnice și pentru asigurarea unor condiții decente de trai pentru cei care au contribuit de-a lungul anilor la dezvoltarea comunității.