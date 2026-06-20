Primăria Râmnicu Vâlcea și Asociația ENVIRON organizează în data de 26 iunie 2026 o nouă campanie de colectare deșeuri electrice și electronice
COMUNICAT DE PRESĂ
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea împreună cu Asociația ENVIRON și DAB Recycling SRL organizează în data de 25 iunie 2026 o nouă ediție a campaniei ”România reciclează”. Astfel, între orele 10.00-12.00 deșeurile electrice și electronice vor putea fi lăsate de cetățeni la punctul fix de colectare de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 26 (fostul Liceu Tehnologic Oltchim), urmând ca în intervalul 12.00-15.00 reprezentanții Asociației ENVIRON să efectueze colectarea de la domiciliul locuitorilor. Aceasta se va realiza exclusiv în urma unei solicitări transmise în prealabil la numărul de telefon 031.827.0000 sau pe email la adresa [email protected]. Conform art. 6.3 din Regulamentul campaniei, orice persoană care va preda reprezentanților ENVIRON deșeuri de echipamente electrice și electronice în data de 25 iunie 2026 va fi recompensată cu premii între 10 lei și 25 lei/deșeu, după cum urmează:
|mașini de spălat rufe automate, uscătoare de rufe automate
|25 lei
|aparate de aer condiționat – complet (unitate internă + unitate externă)
|25 lei
|centrale termice
|25 lei
|aragaze
|25 lei
|aparate frigorifice mari (combine frigorifice, vitrine frigorifice), congelatoare, frigidere cu inălțimea mai mare de 110 cm
|20 lei
|calculatoare (monitor + unitate centrală + periferice), laptopuri
|20 lei
|televizoare
|15 lei
|mașini de spălat vase
|15 lei
|cuptor cu microunde
|10 lei
|imprimante
|10 lei
|becuri, neoane, lămpi
|1leu/bucata
|Predarea a minimum 10 kg DEEE (cumulat). Exemplu:ventilatoare, mașini/fiare de călcat,aparate prăjit pâine, mașini de măcinat, filtre de cafea, aparate de tuns, uscătoare de păr, ceasuri, cântare, accesorii IT (boxe, mouse, tastatură, căști, incărcătoare), telefoane mobile, telefoane, roboți telefonici, camere video
|10 lei
Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul www.romania-recicleaza.ro.
Campania „România Reciclează” este un program derulat la nivel național de Asociația ENVIRON și implementat la nivel local de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, care își propune să crească gradul de informare și conștientizare al populației cu privire la necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, pentru un mediu sănătos.
BIROUL DE PRESĂ
Web Design by DowMedia
Lasă un răspuns