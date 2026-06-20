sâmbătă, 20 iunie 2026

Primăria Râmnicu Vâlcea și Asociația ENVIRON organizează în data de 26 iunie 2026 o nouă campanie de colectare deșeuri electrice și electronice

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea împreună cu Asociația ENVIRON și DAB Recycling SRL organizează în data de 25 iunie 2026 o nouă ediție a campaniei ”România reciclează”. Astfel, între orele 10.00-12.00 deșeurile electrice și electronice vor putea fi lăsate de cetățeni la punctul fix de colectare de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 26 (fostul Liceu Tehnologic Oltchim), urmând ca în intervalul 12.00-15.00 reprezentanții Asociației ENVIRON să efectueze colectarea de la domiciliul locuitorilor. Aceasta se va realiza exclusiv în urma unei solicitări transmise în prealabil la numărul de telefon 031.827.0000 sau pe email la adresa [email protected]. Conform art. 6.3 din Regulamentul campaniei, orice persoană care va preda reprezentanților ENVIRON deșeuri de echipamente electrice și electronice în data de 25 iunie 2026 va fi recompensată cu premii între 10 lei și 25 lei/deșeu, după cum urmează:

mașini de spălat rufe automate, uscătoare de rufe automate 25 lei aparate de aer condiționat – complet (unitate internă + unitate externă) 25 lei centrale termice 25 lei aragaze 25 lei aparate frigorifice mari (combine frigorifice, vitrine frigorifice), congelatoare, frigidere cu inălțimea mai mare de 110 cm 20 lei calculatoare (monitor + unitate centrală + periferice), laptopuri 20 lei televizoare 15 lei mașini de spălat vase 15 lei cuptor cu microunde 10 lei imprimante 10 lei becuri, neoane, lămpi 1leu/bucata Predarea a minimum 10 kg DEEE (cumulat). Exemplu:ventilatoare, mașini/fiare de călcat,aparate prăjit pâine, mașini de măcinat, filtre de cafea, aparate de tuns, uscătoare de păr, ceasuri, cântare, accesorii IT (boxe, mouse, tastatură, căști, incărcătoare), telefoane mobile, telefoane, roboți telefonici, camere video 10 lei

Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul www.romania-recicleaza.ro.

Campania „România Reciclează” este un program derulat la nivel național de Asociația ENVIRON și implementat la nivel local de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, care își propune să crească gradul de informare și conștientizare al populației cu privire la necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, pentru un mediu sănătos.

BIROUL DE PRESĂ