Primăria Râmnicu Vâlcea: DADP continuă lucrările de modernizare a infrastructurii stradale din zonele limitrofe-Cartierul Căzănești, strada Socului

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Direcția Administrării Domeniului Public (DADP), continuă lucrările de modernizare a infrastructurii stradale din zonele limitrofe ale orașului. Intervențiile vizează în special străzile afectate în ultimii ani de lucrările pentru introducerea și extinderea rețelelor de utilități, în principal a celei de gaze naturale.

În ultima săptămână, în cartierul Căzănești, echipele DADP au finalizat lucrările de pe strada Socului, care au inclus: asfaltarea carosabilului; montarea bordurilor; trasarea marcajelor rutiere. Aceste investiții contribuie la creșterea confortului și siguranței locuitorilor, oferind condiții mai bune de trafic și un aspect urban îngrijit.

Lucrările vor continua și pe alte străzi din zonă. Următoarea intervenție este programată pe strada Ghioceilor, astfel încât infrastructura cartierelor de la periferia municipiului să ajungă la standardele pe care râmnicenii le merită.