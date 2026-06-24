Primăria Râmnicu Vâlcea: DADP continuă lucrările de modernizare a infrastructurii stradale din zonele limitrofe-Cartierul Căzănești, strada Socului

joi, 25 iunie 2026

Primăria Râmnicu Vâlcea: DADP continuă lucrările de modernizare a infrastructurii stradale din zonele limitrofe-Cartierul Căzănești, strada Socului

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Direcția Administrării Domeniului Public (DADP), continuă lucrările de modernizare a infrastructurii stradale din zonele limitrofe ale orașului. Intervențiile vizează în special străzile afectate în ultimii ani de lucrările pentru introducerea și extinderea rețelelor de utilități, în principal a celei de gaze naturale.
În ultima săptămână, în cartierul Căzănești, echipele DADP au finalizat lucrările de pe strada Socului, care au inclus:
▪️ asfaltarea carosabilului;
▪️ montarea bordurilor;
▪️ trasarea marcajelor rutiere.
Aceste investiții contribuie la creșterea confortului și siguranței locuitorilor, oferind condiții mai bune de trafic și un aspect urban îngrijit.
Lucrările vor continua și pe alte străzi din zonă. Următoarea intervenție este programată pe strada Ghioceilor, astfel încât infrastructura cartierelor de la periferia municipiului să ajungă la standardele pe care râmnicenii le merită.
Pas cu pas, construim un oraș mai modern, mai sigur și mai prietenos pentru toți locuitorii săi.
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

    • © 2026 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe