Primăria Păușești deschide un centru de refugiu pe timp de caniculă: aer condiționat, apă gratuită și asistență medicală

marți, 30 iunie 2026

Dragi consăteni, nu ne expunem la soare și evităm deplasările în afara locuinței între orele 10,30-17,30 luni și marți !

Ne deplasăm la dispensar, primărie, magazine etc doar între orele 8-11 și vă anunțăm ca la căminul cultural Pausesti, aveți spațiu de odihnă dotat cu aer condiționat, temperatura plăcută și apa plată la dispoziția dvs în mod gratuit , cât și asistentul comunitar la dispoziția dvs cu aparat de tensiune și glucometru pentru a vă măsura valorile , în caz de nevoie !

Asigurați-vă ca beți multe lichide și mesele să fie cât mai puțin compuse din alimente grase , condimentate sau procesate prin conservare chimică !

Rămâneți în locuință cu geamurile și ușile închise între orele 11-17 , pentru a asigura o diferență între temperatura de afară și cea din interior! Pentru orice problemă, sunați medicul de familie, pe mine personal sau nr de urgență 112, atunci când situația o impune !

Ne dorim să trecem peste această perioadă, fără evenimente neplăcute , dacă ne ajutăm reciproc și înțelegem să respectăm recomandările din fotografia atașată !

Cei plecați departe de părinți sau bunici , luați legătura telefonic cu aceștia în această perioadă !

Mulțumim frumos !

Cătălin Avan, primarul comunei Păușești