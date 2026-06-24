Presedinte CJ Valcea, Constantin Rădulescu: ​”CAV-ul de la Frâncești a ajuns la final. În acest moment suntem în proces de recepție la terminarea lucrărilor”

Proiecte aproape de final, verificări înainte de recepție!

​Astăzi, am fost la Frâncești, unde construirea Centrului de Colectare prin Aport Voluntar (CAV) din localitate a ajuns la final, iar în acest moment suntem în proces de recepție la terminarea lucrărilor.

Investiția pentru acest obiectiv modern a fost de cca 1,1 milioane euro.

​CAV-ul de la Frâncești face parte dintr-un proiect mai amplu derulat în județul nostru. În total, am atras 12 milioane de euro din fonduri europene pentru înființarea a 12 astfel de centre în tot atâtea localități vâlcene.

În ceea ce privește stadiul general al proiectului, alături de cel de la Frâncești, centrele din Vaideeni și Berislăvești sunt și ele gata, iar celelalte 9 sunt într-un stadiu fizic de realizare de 90%.

​Ce înseamnă CAV Frâncești pentru comunitate?

Acest centru modern va deservi peste 36.000 de locuitori din Frâncești și din localitățile arondate: Bărbătești, Băile Govora, Băile Olănești, Bunești, Măldărești, Ocnele Mari, Păușești, Păușești Măglași, Stoenești și Vlădești.

Așa cum am mai spus, aceste centre NU sunt gropi de gunoi. Sunt platforme moderne, dotate cu containere speciale, unde cetățenii vor putea aduce deșeurile care nu pot fi colectate în pubelele individuale de acasă: deșeuri voluminoase, mobilier, textile, anvelope, echipamente electrice și electronice, deșeuri din construcții sau deșeuri verzi din grădină. De aici, ele vor pleca direct către unitățile de reciclare.

​Continuăm să implementăm proiecte care să ajute la dezvoltarea județului și să investim în soluții moderne pentru un mediu curat și sănătos!

Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea