Presa din județul Vâlcea este în doliu. S-a stins din viață Dumitru Amza, fost director al cotidianului „Viața Vâlcii”

marți, 9 iunie 2026

S-a stins din viață Dumitru Amza, fost director al cotidianului „Viața Vâlcii”

Presa din județul Vâlcea este în doliu după dispariția lui Dumitru Amza, fost director al cotidianului „Viața Vâlcii”, care a încetat din viață după o îndelungată suferință. Plecarea sa lasă un gol profund în rândul familiei, al colegilor și al tuturor celor care l-au cunoscut de-a lungul anilor.

Anunțul trist a fost făcut de familie, printr-un mesaj emoționant transmis de fiul său, care a vorbit despre pierderea celui care le-a fost soț devotat, tată și bunic iubitor.

De-a lungul activității sale profesionale, Dumitru Amza a fost o prezență respectată în presa locală, contribuind la dezvoltarea jurnalismului vâlcean. Cei care l-au cunoscut își amintesc însă nu doar de profesionistul dedicat, ci și de omul cald, apropiat de semeni, cu un spirit optimist și un simț al umorului care aducea lumină chiar și în momentele dificile.

După ani de luptă cu problemele de sănătate, Dumitru Amza a plecat dintre noi, lăsând în urmă amintiri prețioase și respectul celor care au avut privilegiul de a-i fi alături.

Trupul neînsuflețit va fi depus marți după-amiază la Capela Cimitirului din Vlădești, unde cei care l-au cunoscut și apreciat îi vor putea aduce un ultim omagiu. Ceremonia de înmormântare va avea loc joi, 11 iunie, de la ora 12:00, la Biserica Ortodoxă din Vlădești.

În aceste clipe de tristețe, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!