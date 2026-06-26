Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a trecut la cele veșnice

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice vineri, 26 iunie 2026, la vârsta de 54 de ani.

Ierarhul s-a născut în data de 12 februarie 1972, în localitatea Berezeni, județul Vaslui, primind la botez numele Vlad. A intrat în viața monahală la Mănăstirea Neamț la vârsta de 17 ani, fiind închinoviat în data de 1 septembrie 1989.

A urmat Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, iar în anul 1991 a fost tuns în monahism, primind numele Emilian. În același an a fost hirotonit ierodiacon, iar în 1995 a fost hirotonit ieromonah. În paralel, a îndeplinit diferite ascultări în cadrul Mănăstirii Neamț, între care cea de mare eclesiarh, fiind apreciat pentru rigoarea și spiritul său organizatoric.

În anul 1998 a fost hirotesit protosinghel de către Mitropolitul Daniel al Moldovei și Bucovinei, actualul Patriarh al României, iar în 2004 a primit rangul de arhimandrit.

Formarea academică

Și-a continuat formarea academică la Universitatea „Ovidius” din Constanța, unde a studiat Teologie și Istorie, urmată de studii de master în istorie medievală.

Timp de mai mulți ani a activat în cadrul Centrului Eparhial Iași, a fost spiritual al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” și cadru didactic universitar. În anul 2008 și-a susținut teza de doctorat cu tema „Mitropolia Moldovei și Sucevei: Arhiepiscopia Iașilor în prima jumătate a secolului al 20-lea (1900-1948)”, sub coordonarea academicianului Emilian Popescu.

La 29 octombrie 2009 a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, cu titulatura de Lovișteanul, fiind hirotonit arhiereu în 14 noiembrie 2009 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu al Olteniei și Înaltpreasfințitul Părinte Gherasim al Râmnicului.

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului

După aproape opt ani de slujire la Râmnic, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales, în data de 4 iulie 2017, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, cu titulatura de Crișanul. Instalarea Preasfinției Sale a avut loc în 16 iulie 2017, în Catedrala „Sfântul Ioan Botezătorul” din Arad.

În paralel cu activitatea pastorală și administrativă, Preasfinția Sa și-a continuat activitatea academică. A fost conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, profesor asociat la facultățile de teologie din Iași și Arad, iar în anul 2020 a devenit conferențiar doctor habilitat în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad.

De-a lungul întregii sale slujiri, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul s-a remarcat prin dragostea față de Biserică, prin activitatea sa pastorală, culturală și academică, prin apropierea față de monahi, clerici, studenți și credincioși, precum și prin contribuția adusă la promovarea valorilor spirituale și istorice ale Ortodoxiei românești.

Timp de 40 de zile, în toate bisericile și mănăstirile din Arhiepiscopia Râmnicului va fi săvârșită pomenirea Preasfințitului Părinte Emilian la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Bunul Dumnezeu să îl ierte şi să îl odihnească în Împărăţia Sa cea cerească împreună cu aleşii Săi!

Veşnica lui pomenire din neam în neam!