Post de mecanic utilaj, scos la concurs în Râmnicu Vâlcea de APAVIL

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de mecanic utilaj în cadrul Sectorului Rețele Apă, Centrul Exploatare Râmnicu Vâlcea. Concursul constă în probă scrisă și probă practică și se va desfășura astfel:

• proba scrisă se va susține în data de 7 iulie 2026, ora 09.00, la sediul APAVIL din strada Carol I, nr. 19, Râmnicu Vâlcea;

• proba practică se va susține în data de 13 iulie 2026, ora 09.00, la Coloana Auto/utilaje APAVIL SA – strada Nistor Dumitrescu, nr. 23, Râmnicu Vâlcea.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 30 iunie 2026, ora 15.00, la Registratura societății APAVIL SA din Râmnicu Vâlcea, strada Carol I, nr. 3-5.