POLIȚIA ȘI JANDARMERIA, CU OCHII PE AJVPS VÂLCEA! Sorin, Marius Neagoe și Ion Antonescu acuzați că agită spiritele! VÂNĂTORII CARE VOR PARTICIPA LA O ADUNARE NEAUTORIZATA RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PERMISELE DE PORT ARMĂ!

vineri, 12 iunie 2026

După ce Consiliul AJVPS Valcea a decis oficial anularea Adunării Generale Extraordinare programate pentru data de 14 iunie 2026 și suspendarea din funcție a directorului Ion Antonescu, în interiorul asociației se desfășoară acum o campanie agresivă de mobilizare a vânătorilor pentru participarea la o reuniune care nu mai are nicio bază legală.

Potrivit documentului oficial adoptat de Consiliul AJVPS Vâlcea în ședința extraordinară din 9 iunie, Adunarea Generală Extraordinară din 14 iunie a fost anulată. Cu toate acestea, mai mulți membri ai asociației susțin că sunt contactați și îndemnați să participe în continuare la reuniunea de duminică, deși aceasta nu mai beneficiază de aprobarea organismelor statutare ale asociației.

Ion Antonescu și familia Neagoe, în centrul noului scandal

În centrul controverselor se află fostul director Ion Antonescu și inginerii Sorin Neagoe și Marius Neagoe, personaje care au dominat ani de zile structurile de conducere ale AJVPS Vâlcea. Asupra acestora planeaza acuzatii de nerespectare a prevederilor legale! Ei ar fi principalii agitatori!

Consiliul AJVPS a decis măsuri drastice: anularea alegerilor de la Clubul Dragasani, Clubul Horezu și Clubul Râmnicu Vâlcea, declanșarea unui audit extern pe ultimii trei ani și suspendarea lui Ion Antonescu din funcție.

Mai mult, Consiliul a aprobat demersurile pentru obținerea avizului necesar în vederea desfacerii contractului de muncă al acestuia.

Surse din interiorul asociației susțin că gruparea care a pierdut controlul executiv asupra AJVPS încearcă acum să mobilizeze membrii împotriva deciziilor adoptate de Consiliu.

Auditul care sperie vechea gardă

Decizia privind efectuarea unui audit extern pe ultimii trei ani este considerată de mulți membri drept adevărata miză a conflictului.

Auditul urmează să analizeze activitatea financiară și administrativă a asociației, iar concluziile sale ar putea clarifica numeroase suspiciuni care au circulat în ultimii ani în rândul vânătorilor.

Tocmai de aceea, spun surse apropiate actualei conduceri, există o mobilizare fără precedent a celor care se tem că anumite practici și decizii ar putea ieși la lumină.

PERMISELE DE PORT ARMA POT SA FIE ANULATE in cazul unei adunari neautorizate!

Mulți membri ai AJVPS se declară revoltați că sunt folosiți ca masă de manevră! Vânătorii au semnalat că li se transmite, in special de catre Marius si Sorin Neagoe (si apropiati ai acestora), că reuniunea din 14 iunie ar urma să fie valabilă și că deciziile Consiliului nu ar trebui respectate.

În realitate, documentul oficial emis de AJVPS Vâlcea, decizia Consiliului, arată fără echivoc că Adunarea Generală Extraordinară din 14 iunie a fost anulată.

Participarea la o reuniune organizată în afara cadrului statutar poate genera consecințe juridice și disciplinare.

Poliția și Jandarmeria, cu ochii pe situație

Având în vedere tensiunile existente și faptul că membrii AJVPS sunt, în mare parte, posesori legali de arme de vânătoare, surse apropiate autorităților afirmă că situația este monitorizată cu maximă atenție. Inspectoratul Judetean de Politie Valcea si Jandarmeria nu vor permite ca lucrurile sa scape de sub control si vor sanctiona orice abatere de la normele legale!

Autoritățile au obligația de a interveni atunci când există riscul producerii unor incidente sau al încălcării normelor privind ordinea și siguranța publică.

De asemenea, legislația privind regimul armelor și munițiilor impune standarde ridicate de conduită pentru deținătorii de arme, orice abatere putând avea consecințe asupra dreptului de deținere și folosire a acestora. Mai concret, PERMISELE DE PORT ARMA POT SA FIE ANULATE in cazul unei adunari neautorizate!

O luptă care poate avea consecințe mult mai grave

Suspendarea lui Ion Antonescu, anularea alegerilor și declanșarea auditului extern reprezintă cele mai dure măsuri adoptate în ultimii ani la nivelul AJVPS Vâlcea.

În acest context, tentativa de contestare a deciziilor Consiliului prin convocări paralele și mobilizarea membrilor împotriva hotărârilor oficiale sunt ILEGALITATI, care vor fi santionate de autoritati!

Rămâne de văzut ce va scoate la iveală auditul extern și dacă verificările aflate în desfășurare vor confirma sau infirma suspiciunile privind activitatea fostei conduceri executive a asociatiei.

Notă: Afirmațiile privind existența unor nereguli sau posibile fapte cu relevanță penală reprezintă acuzații și suspiciuni aflate în dezbatere publică. Stabilirea existenței unor încălcări ale legii este de competența exclusivă a organelor de cercetare și a instanțelor de judecată.