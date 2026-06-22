marți, 23 iunie 2026

PNL Vâlcea, la Congresul lui Bolojan cu personaje controversate. Un fost primar cercetat penal si un turnator la Securitate

Congresul extraordinar al PNL - Ilie Bolojan, prezentat de liderii liberali drept momentul „resetării” partidului și al reconstrucției în jurul unor principii de competență și integritate, a adus la București și delegația PNL Vâlcea. Numai că imaginea transmisă de organizația vâlceană ridică serioase semne de întrebare în privința mesajului de reformă pe care încearcă să îl promoveze noua conducere liberală.

Printre participanții la congres s-au aflat două personaje care au generat de-a lungul timpului controverse în spațiul public vâlcean:

Primul este Milorad Cumpănășoiu, fostul primar al orașului Berbești, cel care a ajuns în atenția opiniei publice după ce Curtea de Conturi a constatat o serie de nereguli în activitatea administrației locale pe care o conduce. Rapoartele instituției au vizat, printre altele, plăți considerate nelegale, probleme privind gestionarea fondurilor publice și alte abateri administrative care au făcut obiectul unor litigii în instanță.

Al doilea nume este Vasile-Adrian Gogoloși, politicianul despre care instanțele au stabilit definitiv că a colaborat cu fosta Securitate. Hotărârea definitivă pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție a închis una dintre cele mai controversate spețe din politica vâlceană, însă nu și prezența sa în viața publică.

Reforma începe cu aceiași oameni?

În timp ce de la tribuna congresului s-a vorbit despre schimbare, modernizare și recâștigarea încrederii electoratului, delegația trimisă de PNL Vâlcea pare să transmită exact contrariul. Pentru mulți liberali de bună-credință, dar și pentru alegătorii care așteaptă o reformă reală, prezența unor astfel de personaje la un congres dedicat „noului început” ridică o întrebare simplă: cât de profundă este, în realitate, schimbarea promisă?

În ultimii ani, PNL a pierdut constant teren electoral, inclusiv în județul Vâlcea. Una dintre explicații este tocmai incapacitatea partidului de a se delimita de oameni care au acumulat în timp controverse, scandaluri sau probleme de imagine.

Semnalul transmis alegătorilor

Congresul extraordinar trebuia să reprezinte o demonstrație de forță și de credibilitate pentru noua conducere liberală. În schimb, pentru mulți observatori, prezența unor astfel de delegați din partea PNL Vâlcea arată că vechile metehne sunt încă prezente în partid.

PNL Vâlcea pare să fi ales să meargă la București cu oamenii care îi reprezintă cel mai bine trecutul, nu viitorul.