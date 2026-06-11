Păușești-Măglași se pregătește de sărbătoare: Primarul Marcel Radi invită locuitorii la cea de-a XV-a ediție a „Sărbătorii Teiului”

SUB PARFUMUL TEILOR, VĂ AȘTEPTĂM LA SĂRBĂTOAREA COMUNITĂȚII NOASTRE!

Dragi locuitori ai comunei Păușești-Măglași,

În data de 29 iunie 2026, comuna noastră îmbracă haine de sărbătoare și vă invită cu drag la cea de-a XV-a ediție a „Sărbătorii Teiului”, un eveniment devenit tradiție și un prilej de bucurie pentru întreaga comunitate.

Începând cu ora 14:00, vom celebra împreună performanța elevilor noștri, vom aplauda talentul copiilor și ne vom bucura de un spectacol artistic de excepție susținut de interpreți și ansambluri îndrăgite.

Va fi o zi dedicată comunității, tradițiilor și valorilor care ne unesc. O zi în care ne vom întâlni, vom petrece împreună și vom arăta încă o dată că Păușești-Măglași este o comunitate unită, vie și primitoare.

Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi la Sărbătoarea Teiului!

29 iunie 2026 Ora 14:00 Păușești-Măglași