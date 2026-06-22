Părintele Ioanichie Popescu a împlinit 92 de ani. Un reper al vieții duhovnicești și un stâlp al Ortodoxiei

luni, 22 iunie 2026

Părintele Ioanichie Popescu a împlinit 92 de ani. Un reper al vieții duhovnicești și un stâlp al Ortodoxiei

Ziua de 21 iunie a adus un moment de bucurie pentru numeroșii credincioși, ucenici și fii duhovnicești ai părintelui Ioanichie Popescu. Starețul a împlinit venerabila vârstă de 92 de ani, aniversarea sa coincizând cu solstițiul de vară, cea mai lungă zi din an.

Considerat de mulți drept unul dintre marii duhovnici ai vremurilor noastre, părintele Ioanichie Popescu rămâne un reper de credință, înțelepciune și echilibru sufletesc pentru generații întregi de credincioși care i-au căutat sfatul și binecuvântarea de-a lungul deceniilor.

La această vârstă patriarhală, prezența sa este privită ca o adevărată binecuvântare. Cu o viață dedicată rugăciunii, slujirii lui Dumnezeu și îndrumării duhovnicești, părintele continuă să inspire prin modestie, răbdare și dragoste față de aproapele.

Mesajele de felicitare au venit din toate colțurile țării, de la credincioși care îi sunt recunoscători pentru cuvântul bun, pentru sprijinul oferit în momente dificile și pentru exemplul de viață creștină pe care l-a oferit neîncetat.

„Maica Domnului să-l ocrotească! Un stâlp al Ortodoxiei și un duhovnic pentru sufletele noastre pe care îl mai avem printre noi”, au transmis cei care îl prețuiesc și îi sunt aproape.

La împlinirea celor 92 de ani, îi adresăm și noi părintelui Ioanichie Popescu cele mai sincere urări de sănătate, pace sufletească și ani binecuvântați în iubirea milostivă și nesfârșită a Preasfintei Treimi.

La mulți ani, Părinte Ioanichie Popescu! Dumnezeu să vă dăruiască zile îndelungate și putere pentru a lumina în continuare sufletele celor care vă caută îndrumarea și binecuvântarea.