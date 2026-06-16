marți, 16 iunie 2026

Nicoleta Pauliuc: putere la vârful statului, avere impresionantă și controverse care ridică semne de întrebare

Puțini politicieni din România concentrează astăzi atâta putere instituțională precum senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc. Din poziția de președinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat, aceasta are acces la informații sensibile și exercită control parlamentar asupra unor instituții-cheie ale statului: servicii de informații, Poliția Română, structurile Ministerului Afacerilor Interne și mecanismele de securitate națională. Tocmai de aceea, orice vulnerabilitate, orice controversă și orice suspiciune care planează asupra persoanelor aflate în astfel de funcții trebuie analizate cu maximă atenție.

În ultimii ani, numele Nicoletei Pauliuc a fost asociat nu doar cu ascensiunea sa politică spectaculoasă în PNL, ci și cu întrebări privind averea acumulată și relațiile din jurul familiei sale. O investigație publicată de Anchetatorii.ro a atras atenția asupra dimensiunii impresionante a patrimoniului declarat de senatoare, documentele oficiale indicând dețineri de sute de mii de metri pătrați de terenuri în Ilfov, Giurgiu și Constanța, o parte dintre acestea fiind dobândite prin donații. Publicația remarcă existența unor suprafețe foarte mari de teren agricol și intravilan, inclusiv peste 600.000 de metri pătrați în județul Constanța, declarați ca provenind din contracte de donație.

Datele din declarațiile de avere publicate pe site-ul Senatului confirmă existența unui patrimoniu imobiliar semnificativ și a numeroase venituri provenite din arendă, chirii și proprietăți agricole. Totodată, documentele oficiale indică existența unor împrumuturi și tranzacții financiare consistente declarate de familia Pauliuc.

Însă adevărata controversă care urmărește cariera politică a Nicoletei Pauliuc nu este legată de terenuri, ci de trecutul soțului său, Viorel Pauliuc, fost ofițer de poliție judiciară. Numele acestuia reapare periodic în spațiul public în legătură cu celebrul dosar al clanului Cămătaru, una dintre cele mai cunoscute grupări de crimă organizată din România. Potrivit informațiilor readuse recent în atenție de documentarul „Cămătarii”, Viorel Pauliuc a fost anchetat și trimis în judecată în dosarul care a vizat activitățile grupării conduse de frații Cămătaru.

Fostul procuror Marian Sîntion, unul dintre magistrații care au instrumentat dosarul, apare în documentar și face referire la perchezițiile efectuate la domiciliul familiei Pauliuc în perioada anchetei. Materialul jurnalistic prezintă inclusiv declarații și mărturii potrivit cărora fostul polițist ar fi avut contacte cu persoane din anturajul grupării investigate.

Din punct de vedere juridic, trebuie precizat că faptele respective sunt vechi, iar situația juridică a lui Viorel Pauliuc a cunoscut evoluțiile prevăzute de lege. Cu toate acestea, problema care se ridică în plan public este una de oportunitate și credibilitate. Este legitim ca opinia publică să se întrebe dacă persoana care conduce una dintre cele mai importante comisii parlamentare din România poate fi complet separată de controversele care au marcat trecutul familiei sale.

Întrebările devin și mai sensibile în contextul actual, în care România se confruntă cu acuzații repetate privind infiltrarea instituțiilor de către rețele de influență politică și economică. În timp ce Poliția Română este criticată pentru numărul mare de funcții ocupate prin împuterniciri temporare și pentru lipsa concursurilor transparente, iar serviciile de informații sunt tot mai des acuzate că evită să intervină în marile scandaluri de corupție, Comisia pentru Apărare a Senatului ar trebui să reprezinte una dintre principalele garanții ale controlului democratic asupra acestor instituții.

În loc să fie însă asociată cu transparența și rigoarea, conducerea acestei comisii este umbrită de întrebări care nu au dispărut nici după două decenii. Cum a fost posibil ca soțul actualei șefe a Comisiei pentru Apărare să fie menționat într-unul dintre cele mai importante dosare de crimă organizată din România? Cum se explică acumularea unui patrimoniu imobiliar de asemenea dimensiuni? Și, mai ales, de ce aceste subiecte nu au fost niciodată clarificate public în mod convingător?

Într-un stat democratic, funcțiile care au legătură directă cu siguranța națională trebuie să fie dublate de un standard superior de integritate și transparență. Cu cât puterea este mai mare, cu atât întrebările legitime ale opiniei publice trebuie să primească răspunsuri mai clare. Iar în cazul Nicoletei Pauliuc, aceste întrebări continuă să existe.