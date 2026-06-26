Natura sustenabilă, viitor sustenabil – un proiect eTwinning care a unit elevi și profesori din șase țări europene

vineri, 26 iunie 2026

Natura sustenabilă, viitor sustenabil – un proiect eTwinning care a unit elevi și profesori din șase țări europene

„Nu moștenim Pământul de la strămoșii noștri, ci îl împrumutăm de la copiii noștri.” – proverb atribuit populațiilor amerindiene.

Într-o perioadă în care schimbările climatice, poluarea și pierderea biodiversității reprezintă provocări majore pentru întreaga societate, educația pentru mediu devine o prioritate esențială a școlii moderne. Un sondaj de opinie realizat la nivel european arată că protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice se află printre principalele preocupări ale tinerilor, evidențiind necesitatea formării unor generații responsabile și implicate în construirea unui viitor sustenabil.

Pornind de la această realitate, Școala Gimnazială „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea a implementat, în perioada noiembrie 2025 – iunie 2026, proiectul eTwinning „Sustainable Nature, Sustainable Future” (Project ID No: 168547), desfășurat în parteneriat cu școli din Turcia, Lituania, Portugalia, Italia și Polonia.

Proiectul și-a propus să dezvolte în rândul elevilor comportamente ecologice responsabile, competențe digitale și lingvistice, precum și spiritul de colaborare europeană, prin activități interactive și experiențe de învățare autentice.

Pe parcursul celor opt luni de implementare, elevii au participat la numeroase activități educative și practice dedicate protecției mediului. Un accent deosebit a fost pus pe realizarea biocompostului, elevii învățând să valorifice deșeurile biodegradabile și să contribuie la îmbunătățirea calității solului, în sprijinul unei agriculturi sustenabile.

De asemenea, participanții au desfășurat activități informative privind sursele de energie regenerabilă, descoperind importanța utilizării energiei solare, eoliene și hidroenergetice în reducerea impactului asupra mediului.

Un alt domeniu de interes l-a constituit promovarea principiilor celor 5 R – Refuză, Redu, Reutilizează, Reciclează și Regenerează, elevii fiind implicați în dezbateri, materiale informative și activități practice care au evidențiat rolul fiecăruia în gestionarea responsabilă a resurselor.

Creativitatea și competențele digitale au fost valorificate prin numeroase ateliere de creație digitală, în care elevii au transmis mesaje ecologice prin culoare și cuvânt, realizând postere, prezentări, colaje și materiale multimedia. Aceste activități au contribuit semnificativ la dezvoltarea spiritului de echipă, a comunicării interculturale și a colaborării între elevii celor șase țări partenere.

Rezultatele proiectului au fost reunite într-o expoziție fotografică digitală și într-un magazin digital, care ilustrează cele mai reprezentative momente și produse realizate de participanți pe parcursul implementării.

Impactul proiectului a fost evaluat prin aplicarea unui chestionar inițial și a unui chestionar final, rezultatele evidențiind un progres semnificativ în ceea ce privește dezvoltarea comportamentelor ecologice ale elevilor. Totodată, s-au înregistrat îmbunătățiri importante ale competențelor digitale și lingvistice, aspecte care reprezintă priorități ale educației contemporane și ale spațiului european al învățării.

Prin activitățile desfășurate, proiectul „Sustainable Nature, Sustainable Future” a demonstrat că educația pentru mediu poate deveni un instrument eficient de formare a unor cetățeni activi, responsabili și preocupați de protejarea naturii. Mai mult decât un proiect educațional, acesta a reprezentat o experiență de învățare europeană care a consolidat prietenii, a încurajat cooperarea internațională și a inspirat elevii să contribuie la construirea unui viitor mai verde și mai sustenabil pentru toți.

Partener proiect eTwinning,

Școala Gimnazială „Anton Pann”

Râmnicu Vâlcea, România