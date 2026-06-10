Miza sutelor de milioane de lei din sănătate: De ce nu are Alin Voiculeț niciun contracandidat la sefia CAS Vâlcea? Autoritatile judiciare s-au pus in miscare...

joi, 11 iunie 2026

Miza sutelor de milioane de lei din sănătate: De ce nu are Alin Voiculeț niciun contracandidat la sefia CAS Vâlcea?

Concurs cu dedicație la CAS Vâlcea?! După 10 ani la conducere, Alin Voiculeț se pregătește să-și securizeze încă un mandat

Alin Voiculeț, singurul candidat din județ, a trecut deja de selecția dosarelor

La Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea pare să se joace o piesa de teatru administrativ: Oficial, Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general al CAS Vâlcea. Neoficial, tot mai multe voci din sistemul medical se întreabă dacă nu cumva rezultatul este deja cunoscut.

Actualul director, Alin Voiculeț, omul care conduce de aproximativ un deceniu una dintre cele mai importante instituții publice din județ, este considerat de mulți drept marele favorit al competiției... unde concureaza cu el insusi! Teatru ieftin!

Un singur candidat din Vâlcea

Potrivit informațiilor publicate de CNAS, pentru concursul programat în luna iunie au fost depuse mai multe dosare la nivel național, însă pentru postul de director general al CAS Vâlcea există o situație care ridică numeroase semne de întrebare.

Surse din sistem susțin că singurul candidat din județul Vâlcea înscris în competiție este chiar actualul director, Alin Voiculeț. Mai mult, dosarul acestuia a fost declarat admis în etapa de selecție administrativă, ceea ce îi permite accesul la proba scrisă și la interviu.

În aceste condiții, mulți se întreabă dacă mai poate fi vorba despre o competiție autentică sau dacă asistăm doar la o procedură birocratică necesară pentru confirmarea unei situații deja existente.

O instituție condusă de aceiași oameni de ani de zile

CAS Vâlcea gestionează anual fonduri de sute de milioane de lei destinate spitalelor, medicilor de familie, farmaciilor și furnizorilor de servicii medicale. Este una dintre instituțiile-cheie ale sistemului sanitar județean.

Cu toate acestea, conducerea instituției a rămas practic neschimbată ani la rând, indiferent de schimbările politice de la București sau de la nivel local.

Pentru mulți observatori ai vieții publice, această continuitate ridică o întrebare legitimă: cum se face că într-un județ cu sute de medici, economiști, juriști și specialiști în administrație nu apare niciun contracandidat local capabil să intre într-o competiție reală pentru șefia CAS? Sa-i intrebam pe sefii politici de la PSD sau, mai bine, pe patronii firmelor din domeniul medical valcean, care incaseaza zeci de milioane de euro de la CAS?!

Concurs sau formalitate?

Condițiile impuse de CNAS pentru ocuparea funcției sunt extrem de restrictive și presupun experiență managerială, vechime în specialitate și pregătire complementară în management sanitar.

Pe de o parte, aceste cerințe sunt justificate de complexitatea funcției. Pe de altă parte, ele favorizează în mod evident persoanele care se află deja în sistem și care au acumulat în timp experiența necesară.

Astfel, actualul director pornește cu un avantaj greu de contestat: cunoaște mecanismele instituției, relațiile cu furnizorii de servicii medicale, procedurile interne și modul de funcționare al sistemului de asigurări de sănătate.

În aceste condiții, concursul riscă să fie perceput de opinia publică mai degrabă ca o formalitate decât ca o competiție deschisă.

Întrebările la care CNAS și CAS Vâlcea ar trebui să răspundă

Înainte de desemnarea unui nou director general, contribuabilii și asigurații au dreptul să cunoască răspunsurile la câteva întrebări esențiale:

Care sunt performanțele concrete ale CAS Vâlcea în ultimii ani?

Ce măsuri au fost luate pentru reducerea birocrației din sistem?

Cum au fost gestionate relațiile cu spitalele și furnizorii de servicii medicale?

Care sunt indicatorii de performanță pe care actuala conducere îi poate prezenta în fața opiniei publice?

Și, mai ales, de ce nu există o competiție reală pentru o funcție care influențează direct accesul vâlcenilor la serviciile medicale?

O miză mult mai mare decât o simplă funcție

Funcția de director general al CAS Vâlcea nu este doar un post administrativ. Este una dintre cele mai importante poziții din sistemul public local, cu impact direct asupra finanțării serviciilor medicale și asupra modului în care sunt cheltuiți banii proveniți din contribuțiile cetățenilor.

Tocmai de aceea, transparența totală a concursului este esențială. În lipsa unei competiții reale și a unei dezbateri publice privind performanța conducerii actuale, suspiciunile vor continua să planeze asupra unei proceduri care, cel puțin la nivelul percepției publice, pare să aibă un favorit clar încă dinaintea susținerii probelor.

Pe 18 iunie va avea loc proba scrisă. Până atunci însă, la Vâlcea se vorbește deja mai puțin despre concurs și mai mult despre ceea ce mulți consideră a fi o simplă reconfirmare a actualului director în funcție.

Surse din interiorul sistemului judiciar ne-au confirmat informatia, ca acest concurs, dar si alte aspecte din interiorul CAS Valcea, se afla in atentia autoritatilor de profil!

Tiberiu Pirnau