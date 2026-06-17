miercuri, 17 iunie 2026

Mircia Gutău preia PSD Râmnicu Vâlcea și își consolidează poziția în partid. Zvonurile despre o candidatură din partea AUR, tot mai puțin credibile

Conferința Municipală a PSD Râmnicu Vâlcea, programată pentru vineri, 19 iunie, se anunță unul dintre cele mai importante momente politice ale acestui an pentru social-democrații vâlceni. Evenimentul va aduce alegerea noii conduceri a organizației municipale, iar cel mai important rezultat este deja cunoscut în mediul politic: primarul municipiului, Mircia Gutău, urmează să preia oficial funcția de președinte al PSD Râmnicu Vâlcea.

Mutarea reprezintă mult mai mult decât o simplă formalitate organizatorică. Odată cu preluarea conducerii celei mai importante organizații locale din județ, Gutău devine, practic, al doilea pol de putere din PSD Vâlcea, imediat după liderul organizației județene, Constantin Rădulescu.

În ultimii ani, influența primarului Râmnicului a crescut constant, atât în administrația locală, cât și în structurile politice. Dacă în instituțiile aflate în sfera sa de influență oamenii apropiați de edil ocupă deja numeroase poziții-cheie, următorul pas pare a fi consolidarea controlului asupra structurilor interne ale partidului. Surse politice susțin că echipa lui Gutău își va întări prezența în toate organismele importante ale PSD Vâlcea, de la organizațiile locale până la structurile de decizie județene.

În aceste condiții, zvonurile care au circulat în ultimii ani privind o eventuală candidatură a lui Mircia Gutău din partea AUR la alegerile locale din 2028 par tot mai greu de susținut. Preluarea oficială a conducerii PSD Râmnicu Vâlcea și consolidarea poziției sale în interiorul partidului reprezintă un semnal clar că primarul își construiește viitorul politic în cadrul formațiunii social-democrate, nu în afara acesteia.

La scurt timp după conferința municipală, social-democrații vâlceni vor organiza și conferința Organizației Județene de Femei a PSD Vâlcea. Acolo, potrivit informațiilor din interiorul partidului, actualul lider al organizației, Daniela Oteșanu, urmează să primească un nou mandat în fruntea structurii de femei, într-un scrutin despre care mulți membri PSD spun că are un rezultat previzibil încă înainte de deschiderea urnelor.

Astfel, PSD Vâlcea intră într-o nouă etapă de reorganizare internă, una în care tandemul Constantin Rădulescu – Mircia Gutău pare să își consolideze definitiv poziția la vârful partidului. Pentru moment, nu se întrevede niciun adversar capabil să conteste serios această configurație de putere la PSD Vâlcea...