sâmbătă, 20 iunie 2026

Mircia Gutău închide speculațiile: ales președinte PSD Râmnicu Vâlcea cu unanimitate de voturi. Zvonurile despre AUR se prăbușesc

Conferința Municipală de Alegeri a PSD Râmnicu Vâlcea, desfășurată vineri, 19 iunie, a adus o confirmare politică pe care puțini o mai pot ignora: primarul Mircia Gutău este, de acum oficial, liderul organizației municipale social-democrate. Votul unanim primit din partea celor 200 de delegați prezenți demonstrează nu doar influența sa în partid, ci și faptul că scenariile privind o eventuală plecare către AUR se dovedesc a fi simple speculații fără fundament.

În ultimele luni, în mediul politic local au circulat numeroase zvonuri potrivit cărora edilul Râmnicului ar pregăti o apropiere de AUR sau chiar o candidatură sub sigla formațiunii conduse de George Simion la alegerile din 2028. Realitatea de la Conferința PSD a arătat însă exact contrariul.

Prin alegerea sa în funcția de președinte al PSD Râmnicu Vâlcea, Gutău nu doar că își consolidează poziția în interiorul partidului, ci devine unul dintre cei mai influenți lideri social-democrați din județ. Practic, după președintele organizației județene, Constantin Rădulescu, primarul municipiului reședință de județ este omul cu cea mai mare putere politică în PSD Vâlcea.

Mesajul transmis de delegați a fost clar: „echipa câștigătoare nu se schimbă”. Într-o perioadă în care PSD controlează atât Consiliul Județean, cât și Primăria Râmnicu Vâlcea, iar colaborarea dintre Constantin Rădulescu și Mircia Gutău produce rezultate electorale constante, nu există niciun motiv politic real pentru o ruptură.

Mai mult, noua funcție îi oferă lui Gutău posibilitatea de a-și impune și mai puternic viziunea în structurile de conducere ale partidului la nivel municipal și județean. Dacă în administrație influența sa era deja evidentă, acum aceasta este oficializată și în plan politic.

Prezența la conferință a conducerii județene a PSD, a parlamentarilor, consilierilor județeni și locali a reprezentat și un semnal de unitate într-un moment în care partidul încearcă să își consolideze poziția înaintea următoarelor bătălii electorale.

Așadar, cel puțin pentru moment, teoria unei mutări spectaculoase a lui Mircia Gutău către AUR pare să fi fost îngropată chiar de votul unanim primit în propria organizație. În politică nu trebuie spus niciodată „niciodată”, însă fotografia de la Conferința PSD Râmnicu Vâlcea transmite un mesaj greu de contestat: Mircia Gutău este mai puternic ca oricând în PSD, iar viitorul său politic se leagă, cel puțin în prezent, de social-democrați, nu de AUR.