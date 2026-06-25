Minerii din Vâlcea reclamă discriminarea prin noua lege a pensiilor. Deputatul AUR Nicolae Mîndrescu intervine la Ministerul Muncii

joi, 25 iunie 2026

Situația minerilor din bazinul carbonifer Berbești–Alunu ajunge în atenția Guvernului, după ce deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, a adresat o întrebare parlamentară ministrului Muncii, Dragoș-Nicolae Pîslaru, solicitând clarificări și măsuri urgente pentru salariații afectați de închiderea exploatărilor miniere și de prevederile noii Legi a pensiilor.

Demersul parlamentar vine pe fondul nemulțumirilor exprimate de foști și actuali mineri din zona Berbești–Alunu, unde activitatea de exploatare a lignitului urmează să înceteze complet până la 31 august 2026, în cadrul procesului de decarbonizare asumat de România. Potrivit documentului transmis Ministerului Muncii, această decizie va produce efecte economice și sociale importante într-o regiune în care mineritul a reprezentat, timp de decenii, principalul motor al economiei locale.

Unul dintre cele mai sensibile subiecte ridicate de deputatul vâlcean privește efectele aplicării Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. În interpelare se arată că numeroși angajați aflați în apropierea vârstei de pensionare susțin că sunt dezavantajați față de colegii care s-au pensionat înainte de 1 septembrie 2024, deși au desfășurat aceeași activitate în condiții speciale de muncă. Această diferență de tratament a generat deja numeroase procese în instanță și este percepută de mineri drept discriminatorie.

În documentul oficial, Nicolae Mîndrescu solicită Ministerului Muncii să prezinte date concrete privind numărul salariaților afectați de restrângerea activității miniere, câți dintre aceștia îndeplinesc condițiile de pensionare și câți nu își pot valorifica anii lucrați în condiții speciale. Totodată, deputatul cere explicații privind motivele pentru care perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001 nu beneficiază de același regim juridic ca în legislația anterioară și solicită informații despre numărul litigiilor aflate pe rolul instanțelor privind aplicarea noii legi a pensiilor în sectorul minier și energetic.

Interpelarea merge însă mai departe și cere Guvernului să precizeze dacă intenționează să modifice legislația astfel încât minerii care au lucrat în condiții speciale să beneficieze de un tratament echitabil, indiferent de momentul pensionării. De asemenea, deputatul solicită completarea prevederilor Legii nr. 360/2023 pentru includerea salariaților afectați de programele de decarbonizare și prezentarea măsurilor concrete de protecție socială și profesională destinate celor care își vor pierde locurile de muncă în județele Vâlcea și Gorj.

În finalul documentului, parlamentarul subliniază că impactul închiderii exploatărilor miniere depășește sfera economică și afectează direct mii de familii din bazinul Berbești–Alunu, motiv pentru care solicită un răspuns scris din partea Ministerului Muncii în termenul prevăzut de lege.

Interpelarea readuce în prim-plan una dintre cele mai dificile consecințe ale tranziției energetice: modul în care statul gestionează soarta comunităților dependente de industria cărbunelui și protecția oamenilor care au lucrat zeci de ani în condiții deosebit de grele. Pentru minerii din Berbești–Alunu, răspunsul Guvernului ar putea reprezenta un test important privind disponibilitatea autorităților de a corecta eventualele inechități create de noua legislație a pensiilor.