Mesaj de binecuvântare la începutul Postului Sfinților Apostoli de la Arhim. Ioanichie Popescu : „Niciun suflet nu este departe de mila lui Dumnezeu”

marți, 9 iunie 2026

Mesaj de binecuvântare la începutul Postului Sfinților Apostoli de la Arhim. Ioanichie Popescu : „Niciun suflet nu este departe de mila lui Dumnezeu”

ÎNCEPUTUL POSTULUI SFINȚILOR APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL

Astăzi intrăm în binecuvântatul Post al Sfinților Apostoli Petru și Pavel, o perioadă de pregătire sufletească, de rugăciune, înfrânare și apropiere de Dumnezeu. Acest post ne amintește de osteneala, credința și jertfa celor doi mari Apostoli care și-au închinat întreaga viață slujirii lui Hristos și vestirii Evangheliei.

Postul nu este doar o schimbare a hranei, ci mai ales o schimbare a inimii. Este vremea în care suntem chemați să ne cercetăm conștiința, să ne împăcăm cu semenii noștri, să sporim rugăciunea și să înmulțim faptele bune. Fără pocăință, fără smerenie și fără dragoste, postul își pierde adevăratul său rost.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel ne arată că Dumnezeu primește și ridică pe fiecare om care se întoarce către El cu sinceritate. Petru a căzut prin lepădare, dar s-a ridicat prin pocăință. Pavel a fost prigonitor, dar a devenit mare apostol al neamurilor prin puterea harului dumnezeiesc. Viețile lor ne dau nădejde că niciun suflet nu este departe de mila lui Dumnezeu.

Să folosim aceste zile pentru a ne curăți mintea de gânduri rele, inima de răutate și viața de tot ceea ce ne îndepărtează de Hristos. Să ne apropiem mai des de biserică, de rugăciune și de Sfânta Spovedanie, pentru ca acest post să rodească în sufletele noastre pace, lumină și bucurie duhovnicească.

Rog pe Milostivul Dumnezeu să ne întărească pe toți în această perioadă de nevoință, să ne lumineze mintea, să ne înmoaie inima și să ne ajute să parcurgem acest post cu folos sufletesc.

Vă încredințez pe toți milei și purtării de grijă a lui Dumnezeu, purtându-vă în rugăciunile mele.

Cu smerită rugăciune și binecuvântare,

Arhim. Ioanichie Popescu

Sfânta Mănăstire Surpatele