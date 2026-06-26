MAX BET atacă în instanță taxa impusă de Primăria Râmnicu Vâlcea. Compania susține că noul regulament îi aduce costuri de peste 126.000 de euro pe an

vineri, 26 iunie 2026

MAX BET atacă în instanță taxa impusă de Primăria Râmnicu Vâlcea. Compania susține că noul regulament îi aduce costuri de peste 126.000 de euro pe an

Conflictul dintre unul dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc din România și administrația locală din Râmnicu Vâlcea este pe cale să ajungă în instanță. Societatea MAX BET SRL a formulat o plângere prealabilă prin care solicită revocarea articolului 11 alin. (1) din Regulamentul privind autorizarea, amplasarea și funcționarea activităților de jocuri de noroc, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 19 mai 2026.

Potrivit documentului transmis Primăriei Râmnicu Vâlcea, compania consideră că noua taxă anuală de autorizare, stabilită la 1.000 lei/mp/an, este excesivă, nelegală și încalcă mai multe principii fundamentale ale dreptului fiscal și administrativ.

Taxă de peste 126.000 de euro anual

Reprezentanții MAX BET arată că operează în municipiu două puncte de lucru, cu suprafețe de aproximativ 361 mp și 272 mp. Aplicarea taxei prevăzute de regulament ar conduce la plata unei sume totale de aproximativ 126.552 euro pe an, valoare pe care compania o califică drept disproporționată și de natură să afecteze grav profitabilitatea activității.

În plângerea formulată, societatea susține că deține licență ONJN valabilă la nivel național și că, până în prezent, a achitat deja sute de mii de euro către stat pentru desfășurarea activității. În opinia companiei, introducerea unei taxe locale de asemenea dimensiuni, după acordarea licenței, reprezintă o schimbare imprevizibilă a regulilor jocului.

Invocă încălcarea principiilor fiscale și a dreptului european

Documentul depus la Primărie dezvoltă pe larg argumente juridice prin care MAX BET susține că hotărârea Consiliului Local încalcă principiile predictibilității impunerii, neutralității fiscale și proporționalității, fiind invocată inclusiv jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Compania afirmă că operatorii de jocuri de noroc tradiționale sunt discriminați față de operatorii din mediul online și că nivelul taxei depășește cu mult taxele locale practicate pentru alte activități economice similare. De asemenea, se arată că obligația fiscală depășește limitele unei simple taxe administrative și capătă caracter restrictiv asupra desfășurării activității economice.

Analiză financiară: taxa depășește profitul brut

Unul dintre cele mai importante argumente prezentate în plângere este impactul economic al noii taxe. Potrivit analizei anexate de companie, obligația anuală de aproximativ 126.552 euro ar reprezenta:

154% din profitul brut ;

; aproximativ 6% din totalul cheltuielilor ;

; circa 27% din valoarea anuală a chiriilor.

MAX BET susține că aceste costuri ar putea conduce la imposibilitatea continuării activității în municipiul Râmnicu Vâlcea sau la transformarea punctelor de lucru în afaceri nerentabile.

Primăria respinge acuzațiile

Administrația locală nu este însă de acord cu argumentele operatorului economic. În informarea întocmită de Serviciul Autorizări Activități Comerciale și Evenimente Publice, Primăria Râmnicu Vâlcea susține că regulamentul și taxa anuală au fost adoptate în baza modificărilor legislative introduse prin OUG nr. 7/2026, care conferă autorităților locale competența de a stabili zonele în care pot funcționa sălile de jocuri și cuantumul taxei locale de autorizare raportat la suprafața spațiului utilizat.

Potrivit documentului semnat de primarul Mircia Gutău, directorul executiv adjunct Daniela Ciobanu și șeful serviciului Vasile Avram, cuantumul de 1.000 lei/mp/an respectă prevederile legale și reprezintă exercitarea unei atribuții conferite expres autorităților locale. Primăria apreciază că hotărârea Consiliului Local este emisă în limitele competenței prevăzute de lege și că verificarea legalității acesteia aparține instanței de contencios administrativ.

Miza disputei

Dacă plângerea prealabilă va fi respinsă, este de așteptat ca MAX BET să deschidă acțiune în contencios administrativ pentru anularea prevederilor regulamentului adoptat de Consiliul Local Râmnicu Vâlcea.

Procesul ar putea deveni unul de referință la nivel național, întrucât va pune în discuție limitele în care autoritățile locale pot utiliza noile competențe conferite de legislația privind jocurile de noroc și dacă taxele impuse respectă principiile constituționale și europene ale fiscalității.