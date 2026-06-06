Materiale de construcții fără documente, descoperite pe DN 67B. Poliția a intervenit în zona Drăgășani

sâmbătă, 6 iunie 2026

Materiale de construcții fără documente, descoperite pe DN 67B. Poliția a intervenit în zona Drăgășani

Lucrările de construcții se înmulțesc în zona Drăgășani, însă nu toți cei implicați în aprovizionarea cu materiale respectă legea. Polițiștii vâlceni au descoperit zilele trecute un transport de agregate minerale efectuat fără documentele obligatorii prevăzute de legislația fiscală și de sistemul RO e-Transport.

Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în jurul orei 16:45, când polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Sutești au oprit pentru control, pe DN 67B, un autovehicul de transport marfă condus de un bărbat de 47 de ani din comuna Șirineasa.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că autoutilitara transporta agregate minerale, însă șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență și nici documentele de însoțire a mărfii înregistrate în Sistemul RO e-Transport, împreună cu codul unic de identificare obligatoriu pentru astfel de transporturi.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională de 7.000 de lei, conform prevederilor OUG nr. 41/2022 privind Sistemul național de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri.

Cazul readuce în atenție fenomenul transporturilor de nisip, piatră și alte materiale de construcții fără documente legale, practică ce afectează atât bugetul de stat, cât și concurența loială dintre operatorii economici care își desfășoară activitatea cu respectarea legislației.

Reprezentanții IPJ Vâlcea anunță că verificările pe linia transporturilor de mărfuri vor continua și în perioada următoare, pentru combaterea evaziunii fiscale și a activităților economice desfășurate în afara cadrului legal. Oamenii legii recomandă transportatorilor și operatorilor economici să se asigure că dețin toate documentele necesare și că transporturile sunt declarate în sistemele electronice prevăzute de lege înainte de a porni la drum.