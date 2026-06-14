Mascații au descins și în Vâlcea! Anchetă de amploare privind furtul de produse petroliere

luni, 15 iunie 2026

Mascații au descins și în Vâlcea! Anchetă de amploare privind furtul de produse petroliere

Județul Vâlcea se află printre zonele vizate de o amplă operațiune desfășurată de Poliția Română și procurori, într-un dosar penal care vizează furtul de produse petroliere. Acțiunea are loc în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”, una dintre cele mai ample campanii de combatere a criminalității organizate și economice din România.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, duminică dimineață, 14 iunie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au pus în executare nu mai puțin de 62 de mandate de percheziție domiciliară în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș, Ilfov, Ialomița, Tulcea, Vâlcea și în municipiul București.

Anchetatorii investighează o rețea suspectată că ar fi sustras produse petroliere, prejudiciul estimat până în acest moment fiind de aproximativ 150.000 de lei. După finalizarea descinderilor, polițiștii urmează să pună în executare 64 de mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri pentru clarificarea implicării în activitatea infracțională.

Deocamdată, autoritățile nu au făcut public numărul exact al perchezițiilor efectuate pe raza județului Vâlcea și nici identitatea persoanelor vizate. Cu toate acestea, includerea județului nostru în această operațiune de amploare arată că ancheta are ramificații în mai multe zone ale țării și vizează un mecanism bine organizat de sustragere și valorificare a produselor petroliere.

Dosarul este coordonat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.

Poliția Română a anunțat că, pe măsură ce ancheta avansează, vor fi comunicate informații suplimentare privind persoanele implicate și măsurile dispuse în cauză.