Mănăstirea Hurezi, ambasador al patrimoniului românesc la Beijing

Patrimoniul cultural și spiritual al Arhiepiscopiei Râmnicului va fi promovat în această perioadă în capitala Chinei, printr-un amplu program dedicat Mănăstirii Hurezi, monument aflat în patrimoniul mondial UNESCO și una dintre cele mai valoroase ctitorii ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

La sediul Institutului Cultural Român din Beijing a fost deschisă expoziția „Mănăstirea Hurezi: România în UNESCO 70”, eveniment care marchează împlinirea a 70 de ani de la aderarea României la UNESCO și pune în valoare moștenirea artistică, istorică și spirituală a așezământului monahal vâlcean. Expoziția poate fi vizitată până la 24 septembrie și reunește fotografii de arhivă, imagini ale proceselor de restaurare, icoane realizate de maicile mănăstirii, documente și obiecte de patrimoniu din muzeul și biblioteca Mănăstirii Hurezi.

Programul reunește, pe lângă expoziție, conferințe și proiecții de film care aduc în prim-plan valoarea artistică a monumentului înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din anul 1993.

Componenta academică include două conferințe dedicate patrimoniului brâncovenesc și conservării patrimoniului cultural. Sâmbătă, 27 iunie, la ora 11:00, va avea loc conferința „Constantin Brâncoveanu – Cultură și Sfințenie” la ICR Beijing, prezentată de Stavrofora Ambrozia Șerban și Maica Macrina Avram, dedicată domnitorului român, martir al credinței creștine și mare patron al culturii. Luni, 29 iunie, la ora 11:00, ICR Beijing va găzdui conferința „Dialoguri de Restaurare: Mănăstirea Hurezi și Complexul de Peșteri Mogao (Dunhuang)”, organizată în colaborare cu Universitatea Peking, eveniment care va oferi o analiză comparativă a practicilor și metodologiilor de restaurare aplicate patrimoniului religios din România și China.De asemenea, publicul a participat la două proiecții de filme documentare dedicate personalităților emblematice din epoca Brâncoveanu. Vineri, 26 iunie, la ora 19:00, a fost proiectat documentarul „Maria, Doamna Tuturor Țărilor Românești” (România, 2014, regizat de Nicolae Mărgineanu și Iuliana Mateescu, 45 min.), urmat de o discuție cu Stavrofora Ambrozia Șerban și Maica Macrina Avram. Duminică, 28 iunie, la ora 18:00, a fost proiectat documentarul „Io Constantin Brâncoveanu Basarab Voivode” (TVR, 2023, serie documentară în trei părți), urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu cele două invitate.

Inițiativa reprezintă un nou pas în consolidarea dialogului cultural româno-chinez și în promovarea valorilor universale ale patrimoniului românesc. Mănăstirea Hurezi este prezentată drept un simbol al stilului brâncovenesc și al identității culturale românești, contribuind la creșterea vizibilității internaționale a patrimoniului din județul Vâlcea și a valorilor înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.