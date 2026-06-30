Lupii U10 ai CS Vâlcea 1924 încheie sezonul în forță: 9 victorii din 9 la Festivalul Național de Baby Baschet

Final de sezon pentru Lupii noștri de sub 10 ani, după cele nouă partide și tot atâtea victorii obținute la Festivalul Național de Baby Baschet de la Costinești.

Sigur, e un spațiu, unde, pe primul loc e bucuria plecării la mare în primele tabere ale vieții pentru majoritatea copiilor.

Dar nu putem să trecem cu vederea faptul că lupii sunt liderii incontestabili la numărul de puncte marcate din întreg festivalul și, așa cum le stă bine elevilor antrenați de Doru și Magda Moise, ultimii, în coada clasamentului, la numărul de puncte primite, fiind cea mai bună defensivă a turneului.

În rest, să ne bucurăm de mare, urmează minibaschetul unde nivelul competitoarelor este mai ridicat.