Lupii U10 ai CS Vâlcea 1924 încheie sezonul în forță: 9 victorii din 9 la Festivalul Național de Baby Baschet

marți, 30 iunie 2026
Final de sezon pentru Lupii noștri de sub 10 ani, după cele nouă partide și tot atâtea victorii obținute la Festivalul Național de Baby Baschet de la Costinești.
Sigur, e un spațiu, unde, pe primul loc e bucuria plecării la mare în primele tabere ale vieții pentru majoritatea copiilor.
Dar nu putem să trecem cu vederea faptul că lupii sunt liderii incontestabili la numărul de puncte marcate din întreg festivalul și, așa cum le stă bine elevilor antrenați de Doru și Magda Moise, ultimii, în coada clasamentului, la numărul de puncte primite, fiind cea mai bună defensivă a turneului.
În rest, să ne bucurăm de mare, urmează minibaschetul unde nivelul competitoarelor este mai ridicat.
CS Vâlcea 1924

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

    • © 2026 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe