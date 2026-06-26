Lovitură de 500.000 de lei la Cariera de Calcar Bistrița-Costești. Doi bărbați din Horezu, reținuți pentru furt calificat

Doi bărbați din orașul Horezu au fost reținuți de polițiști într-un dosar de furt calificat, după ce anchetatorii au stabilit că ar fi implicați într-un furt de amploare comis la Cariera de Calcar Bistrița-Costești. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 500.000 de lei.

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Vâlcea, în noaptea de 3 iunie 2026, persoane necunoscute au pătruns prin efracție în incinta exploatării miniere din comuna Costești, de unde au sustras componente ale rețelelor și transformatoarelor electrice, precum și piese de la două utilaje de foraj aflate în conservare.

Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Pietrari, care, în urma activităților investigative și a două percheziții domiciliare efectuate la data de 23 iunie în orașul Horezu, au identificat doi suspecți, în vârstă de 21 și 34 de ani.

În timpul descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace materiale de probă considerate importante pentru anchetă. Pe baza probatoriului administrat, la data de 25 iunie 2026, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore.

Suspecții au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea, urmând să fie prezentați procurorilor și instanței competente pentru dispunerea măsurilor legale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională și pentru a verifica dacă la furtul de la Cariera de Calcar Bistrița-Costești au participat și alte persoane.

Reprezentanții IPJ Vâlcea precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.