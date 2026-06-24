Locuitorii din centrul Râmnicului rămân din nou fără apă caldă. O nouă avarie la rețeaua CET întrerupe furnizarea

joi, 25 iunie 2026

Locuitorii din centrul Râmnicului rămân din nou fără apă caldă. O nouă avarie la rețeaua CET întrerupe furnizarea

Reprezentanții CET Govora SA au anunțat că joi, 25 iunie 2026, în intervalul orar 07:00 – 19:00, va fi întreruptă furnizarea agentului termic sub formă de apă fierbinte și apă caldă de consum pentru remedierea unei noi avarii apărute la conducta de pe circuitul primar tur DN300, în zona străzii General Magheru, în apropierea complexului BIG și a sucursalei BCR din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea.

În urma acestei intervenții vor fi afectați consumatorii racordați la punctele termice PT18 Cozia, PT19 Prefectură, PT20 Bloc K, PT21 Argeș și PT22 Filipin, precum și mai multe instituții și imobile din zonă, printre care Tribunalul Vâlcea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Judecătoria Vâlcea, Primăria Râmnicu Vâlcea, Biblioteca Județeană, Hotel Castel, Hotel Ramada, Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Casa de Asigurări de Sănătate, Inspectoratul Județean în Construcții, blocul Dancomar și locuitorii de pe străzile Avram Iancu, Căpitan Negoescu și Colonel Bădescu.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre vor depune toate eforturile pentru remedierea avariei într-un timp cât mai scurt și reluarea furnizării apei calde”, se arată în comunicatul transmis de CET Govora, semnat de directorul general, ing. Ion Roescu.