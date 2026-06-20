sâmbătă, 20 iunie 2026

Liberalul Laurentiu Cazan, baronul contractelor cu statul de peste 105 milioane de lei, șef la Nuclearelectrica

Fost deputat PNL, fără experiență în domeniul nuclear, dar cu zeci de milioane de lei în contracte publice și o prezență discretă în structurile de conducere ale unor companii de stat, Laurențiu Cazan a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica.

Numirea lui Laurențiu Cazan în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica ridică din nou întrebări despre criteriile pe baza cărora sunt ocupate funcțiile-cheie din marile companii de stat ale României.

Fost deputat PNL și avocat de profesie, Cazan nu are o experiență cunoscută în domeniul energiei nucleare. Cu toate acestea, a ajuns să conducă Consiliul de Administrație al companiei care operează Centrala Nucleară de la Cernavodă, una dintre cele mai importante infrastructuri strategice ale statului român.

Pentru vâlceni, numele lui Laurențiu Cazan nu este unul necunoscut. Între anii 2015-2016, acesta a făcut parte din Consiliul de Administrație al CET Govora, perioadă în care societatea se confrunta cu probleme financiare majore și se pregătea pentru una dintre cele mai dificile etape din existența sa.

De-a lungul timpului, Cazan și-a construit un impresionant portofoliu de contracte publice. Potrivit declarației sale de interese, în anul 2024 acesta figura cu 19 contracte încheiate cu instituții ale statului, valoarea totală depășind 105 milioane de lei.

Printre beneficiarii acestor contracte se regăsesc și administrații locale din județul Vâlcea. Astfel, firma sa este implicată în proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere din comuna Perișani, contract evaluat la aproximativ 13,5 milioane de lei, dar și în lucrări similare în stațiunea Băile Olănești, unde valoarea contractului depășește 13 milioane de lei.

De asemenea, societatea apare și în proiectul de modernizare a drumului comunal DC13A Pătești–Seaca, investiție estimată la peste 11 milioane de lei. În județul Vâlcea, numele firmei CAZICOM este deja bine cunoscut în zona contractelor finanțate din bani publici.

În plan politic, Laurențiu Cazan a avut numeroase declarații controversate. Într-un interviu acordat în 2024, acesta susținea că DNA „a distrus leadership-ul politic din toate partidele”, afirmând totodată că a intrat în politică din antipatie față de fostul președinte Traian Băsescu.

Numirea sa la conducerea Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica vine într-un moment în care societatea gestionează investiții de miliarde de euro și proiecte strategice esențiale pentru securitatea energetică a României.