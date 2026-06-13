sâmbătă, 13 iunie 2026

Justin Paraschiv, fondatorul Carmistin: „Țintim o poziție regională și europeană. Avem planuri foarte mari pentru următorii ani”

Grupul Carmistin, unul dintre cei mai importanți producători agroalimentari cu capital românesc, își propune să devină un jucător regional de referință în Europa de Sud-Est, după ce a atras o finanțare sindicalizată de aproximativ 500 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de Justin Paraschiv, fondator și președinte al Carmistin The Food Company, în cadrul ZF Bankers Summit 2026.

Antreprenorul a subliniat că grupul pe care îl conduce activează de peste două decenii exclusiv în agricultură și industria alimentară, iar strategia pentru următorii ani vizează extinderea influenței companiei dincolo de granițele României.

„Noi facem agricultură și industrie alimentară de peste 20 de ani. În ultimii ani ne-am concentrat pe construirea unui sistem care să funcționeze nu doar în România, ci și în piața regională. Astăzi targetăm o poziție regională și europeană. Avem planuri foarte mari”, a declarat Justin Paraschiv.

Investiții masive și în județul Vâlcea

Pentru județul Vâlcea, dezvoltarea Carmistin are o importanță economică majoră. Grupul deține aici unele dintre cele mai importante capacități de producție din industria agroalimentară românească, Vâlcea fiind unul dintre centrele strategice ale afacerii.

Prin companiile sale, Carmistin operează ferme de creștere a păsărilor, unități de producție și facilități integrate care contribuie semnificativ la economia locală, generând sute de locuri de muncă și importante contribuții la bugetele locale.

În ultimii ani, grupul și-a consolidat poziția în sectorul producerii cărnii de pasăre, ajungând la o capacitate anuală de producție de aproximativ 150.000 de tone, ceea ce îl plasează printre liderii industriei alimentare din România.

Finanțare de jumătate de miliard de euro

Justin Paraschiv a explicat că negocierile pentru obținerea finanțării sindicalizate au durat aproximativ un an și au implicat nouă instituții bancare.

„A fost un sindicat complex. Fiecare bancă are mai multe persoane pe care trebuie să le convingi că știi ce faci și că pentru bancă este o investiție bună. Cred că majoritatea băncilor au avut încredere în modelul nostru de afacere și în istoricul companiei”, a afirmat antreprenorul.

Potrivit acestuia, finanțarea va susține dezvoltarea regională a grupului și extinderea operațiunilor pe noi piețe europene.

Cererea pentru proteina animală este în creștere

Președintele Carmistin consideră că agricultura și industria alimentară trebuie tratate strategic la nivel european, în special în contextul creșterii cererii globale pentru proteină animală.

„Traversăm vremuri dificile, dar cererea la nivel internațional pentru proteină animală este în continuă creștere. Trebuie să existe o diferență clară între producția alimentară și alte sectoare economice atunci când vorbim despre politici de sprijin și finanțare”, a precizat Justin Paraschiv.

Un mesaj pentru bănci: mai multă implicare în economia reală

Fondatorul Carmistin a transmis și un mesaj sistemului bancar, susținând că instituțiile financiare ar trebui să fie mai aproape de mediul de afaceri și să analizeze nu doar indicatorii financiari, ci și performanțele tehnice ale companiilor.

„Băncile trebuie să discute mai des cu antreprenorii și să înțeleagă ce se întâmplă efectiv în teren. Nu este suficient să te uiți doar la profit. Trebuie să înțelegi rezultatele tehnice și piața pe care activează compania. În lipsa unei educații financiare și a unei evaluări corecte a pieței, există riscul supraproducției și al unor investiții care nu își ating obiectivele”, a concluzionat Justin Paraschiv.

Prin amploarea investițiilor și prin capacitățile importante pe care le operează inclusiv în județul Vâlcea, Carmistin rămâne unul dintre cele mai puternice grupuri antreprenoriale românești din industria agroalimentară, cu ambiția declarată de a deveni un actor relevant la nivel regional și european.