IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului: „Dumnezeu trebuie să ocupe primul loc în inimă, în gânduri și în alegerile noastre”

„Cuvântul Mântuitorului Hristos «Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă» (Matei VI, 33) reprezintă învățătura evanghelică despre buna rânduială a vieții omenești. După ce vorbește despre grijile care tulbură inima, despre neputința omului de a sluji la doi domni și despre purtarea de grijă a Tatălui Ceresc față de întreaga creație, Mântuitorul Hristos descoperă rădăcina tuturor neliniștilor și, în același timp, izvorul comuniunii: orientarea vieții către Împărăția lui Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 21 iunie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „fiind creat după chipul Celui veșnic, sufletul omenesc nu poate fi odihnit de cele trecătoare. De aceea, oricât ar dobândi omul, rămâne în el o foame pe care lumea nu o poate sătura și o sete pe care niciun izvor pământesc nu o poate stinge. Omul poartă în sine nostalgia Paradisului și dorul după comuniunea pierdută cu Dumnezeu.

De aceea, Mântuitorul nu spune doar să căutăm Împărăția lui Dumnezeu, ci să o căutăm «mai întâi». Nu este vorba despre o prioritate cronologică, ci despre una existențială. Dumnezeu trebuie să ocupe primul loc în inimă, primul loc în gânduri, primul loc în alegerile și aspirațiile noastre. Toate celelalte își găsesc sensul numai în măsura în care sunt raportate la El.

Sfântul Ioan Gură de Aur arată că Domnul nu spune: «căutați numai Împărăția», ci «căutați mai întâi Împărăția», pentru că știe nevoile firii omenești. El nu ne cere să părăsim lumea, ci să nu o așezăm deasupra lui Dumnezeu. El nu desființează preocupările vieții, ci le reașază în ordinea lor firească.

De aceea, acolo unde inima se curățește de patimi și se umple de iubire, de smerenie și de pace, acolo răsare lumina Împărăției Cerurilor.

Sfântul Macarie Egipteanul spune că sufletul care a primit Harul devine asemenea unei cetăți împărătești în care locuiește Domnul nostru Iisus Hristos. Împărăția nu este doar un loc spre care mergem, ci o prezență care ne transformă. Ea este viața lui Dumnezeu împărtășită omului.

Așadar, căutarea Împărăției nu înseamnă o simplă preocupare, ci o schimbare a întregii existențe. Căutarea Împărăției lui Dumnezeu este, în esență, căutarea lui Dumnezeu Însuși, dorința de a intra în comuniune cu El și de a deveni părtaș vieții Sale dumnezeiești. Aceasta înseamnă să-L căutăm pe Dumnezeu în rugăciune, în Sfânta Liturghie, în ascultarea Evangheliei, în iubirea aproapelui și în lupta cu propriile patimi. Înseamnă să alegem voia lui Dumnezeu înaintea voii noastre.

Sfântul Serafim de Sarov învață că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Aceasta este, de fapt, căutarea Împărăției: dobândirea Harului care transformă inima și o face locaș al lui Dumnezeu.

Iar când omul așază Împărăția pe primul loc, se petrece taina despre care vorbește Mântuitorul Hristos: «toate acestea se vor adăuga vouă», pentru că omul care L-a găsit pe Dumnezeu descoperă adevărata măsură a tuturor lucrurilor. El nu mai este robul grijilor și nu mai caută în cele materiale ceea ce poate primi doar de la Dumnezeu.

Totodată, Domnul nostru Iisus Hristos ne arată că adevărata problemă a omului nu este lipsa lucrurilor, ci uitarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu este uitat, toate devin apăsătoare; când Dumnezeu este căutat, toate își găsesc locul și rostul lor.

De aceea, între toate grijile care ne însoțesc existența, una singură este cu adevărat necesară: grija de a nu pierde comuniunea cu Dumnezeu. Toate celelalte vor trece. Dacă am căuta mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, vom descoperi că Cel pe Care L-am căutat ne-a căutat El Însuși mai întâi și că, în toate încercările vieții, mâna Sa nevăzută ne-a purtat spre Împărăția cea neînserată a iubirii Sale”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.