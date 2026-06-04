Investiție de peste 2 milioane de euro la Livezi. Viceprimarul AUR Flavius Sorici, implicat în realizarea proiectului de alimentare cu apă

vineri, 5 iunie 2026

Investiție de peste 2 milioane de euro la Livezi. Viceprimarul AUR Flavius Sorici, implicat în realizarea proiectului de alimentare cu apă

Comuna Livezi continuă procesul de modernizare a infrastructurii edilitare printr-o nouă investiție majoră în sistemul de alimentare cu apă, proiect estimat la peste 2 milioane de euro. Investiția vine în completarea demersurilor începute în ultimii ani pentru extinderea și dezvoltarea rețelei de apă în localitate.

Potrivit informațiilor prezentate de administrația locală, proiectul vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, cu scopul de a asigura accesul locuitorilor la servicii publice de calitate și de a crea condițiile necesare pentru dezvoltarea comunei pe termen lung.

În realizarea acestei investiții s-a implicat activ și viceprimarul AUR al comunei Livezi, Flavius Sorici, care a susținut demersurile administrative și tehnice necesare pentru promovarea proiectului. Potrivit reprezentanților administrației locale, acesta a participat la etapele de pregătire și implementare a documentațiilor necesare pentru obținerea finanțării și demararea investiției.

Noua lucrare reprezintă a doua investiție majoră în sistemul de alimentare cu apă al comunei, după ce administrația locală a inițiat anterior studiul de fezabilitate pentru înființarea și extinderea rețelei de apă, obiectiv considerat esențial pentru dezvoltarea localității.

Autoritățile locale susțin că, după finalizarea proiectului, un număr semnificativ de gospodării vor beneficia de servicii îmbunătățite de alimentare cu apă, investiția urmând să contribuie atât la creșterea nivelului de trai al locuitorilor, cât și la atragerea de noi oportunități de dezvoltare economică în comună.

„Este un proiect de care comunitatea avea nevoie de mulți ani. Ne-am implicat pentru ca această investiție să devină realitate și să oferim locuitorilor condiții moderne de trai”, a transmis viceprimarul AUR Flavius Sorici, subliniind importanța continuării investițiilor în infrastructura de bază a comunei.