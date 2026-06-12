Investiție de peste 19 milioane de lei pentru cartierul Zlătărei! Primarul Costinel Stoica anunță modernizarea a nouă străzi din Drăgășani

sâmbătă, 13 iunie 2026

Locuitorii cartierului Zlătărei din municipiul Drăgășani au primit una dintre cele mai bune vești din ultimii ani. Primăria Drăgășani a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în cartierul Zlătărei”, investiție realizată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Valoarea totală a proiectului este de 19.039.615,27 lei, din care 14.111.700 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii rutiere din una dintre cele mai importante zone ale municipiului, unde locuitorii au solicitat de-a lungul timpului investiții consistente pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic și siguranță.

În cadrul proiectului vor fi reabilitate nouă străzi, cu o lungime totală de peste 10 kilometri: Progresului, Sadina, Deleanca, Zlătăreilor, Aleea Morii, Fântânii, Școlii, Vișinilor și Avram Iancu.

Lucrările prevăzute sunt complexe și includ refacerea completă a sistemului rutier, amenajarea șanțurilor și rigolelor, modernizarea sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale, precum și montarea indicatoarelor rutiere și realizarea marcajelor necesare pentru creșterea siguranței circulației.

Primarul municipiului Drăgășani, Costinel Stoica, consideră că acest proiect reprezintă un pas important pentru dezvoltarea orașului și pentru creșterea calității vieții locuitorilor din cartierul Zlătărei.

„Este o investiție foarte importantă pentru comunitatea noastră și mă bucur că am reușit să obținem finanțarea necesară pentru modernizarea acestor străzi. Locuitorii din Zlătărei merită condiții moderne de trafic, iar acest proiect va contribui semnificativ la creșterea confortului și siguranței în zonă. Continuăm să atragem fonduri și să implementăm proiecte care schimbă în bine fața municipiului Drăgășani”, a declarat primarul Costinel Stoica.

Autoritățile locale estimează că, odată finalizate lucrările, cartierul Zlătărei va beneficia de o infrastructură rutieră modernă, adaptată cerințelor actuale și capabilă să răspundă nevoilor de dezvoltare ale municipiului în următorii ani.

Investiția se înscrie în seria proiectelor de modernizare promovate de administrația locală din Drăgășani prin atragerea fondurilor guvernamentale și europene, cu scopul de a îmbunătăți infrastructura și serviciile publice oferite cetățenilor.