INTERVIU | Veronel Rădulescu, președintele AJVPS Vâlcea: „Asociația este în cel mai mare pericol de la înființarea ei!”

În contextul tensiunilor fără precedent din cadrul AJVPS Vâlcea, președintele asociației, Veronel Rădulescu, a acceptat să vorbească deschis despre conflictul cu directorul Ion Antonescu, despre alegerile anulate, neregulile descoperite și motivele care au stat la baza deciziilor luate de Consiliul AJVPS. Într-un interviu acordat în exclusivitate Ziarului de Valcea, Veronel Rădulescu susține că asociația traversează cea mai gravă criză din existența sa.

Domnule președinte, de ce ați decis să ieșiți public și să vorbiți despre situația din AJVPS Vâlcea?

M-am hotărât să vorbesc după ce am văzut în presă un comunicat denigrator și acuzații lansate la adresa mea. S-a spus de catre Ion Antonescu si acolitii lui din asociatie, că fug de Adunarea Generală. Nu fug de vânătorii cinstiți, ci de o adunare în care oameni de bună-credință sunt manipulați de un grup de interese! Consider că membrii asociației au dreptul să afle adevărul despre ceea ce se întâmplă.

Cât de gravă este situația din interiorul AJVPS Vâlcea?

Din punctul meu de vedere, asociația se află în cel mai mare pericol de la înființarea sa. Există un grup restrâns de interese care consideră AJVPS Vâlcea propria moșie și care încearcă să o controleze în totalitate. Dacă nu se intervine la timp, există riscul distrugerii armoniei și unității care au caracterizat această organizație zeci de ani. Eu cred că este vorba despre o încercare de capturare a unei asociații cu peste 9.000 de membri, iar acest lucru nu poate fi trecut cu vederea.

Când au început neînțelegerile dintre dumneavoastră și directorul Ion Antonescu?

La începutul acestui an. Totul a pornit de la o vizită la Clubul Drăgășani, unde am aflat lucruri care m-au pus serios pe gânduri. Atunci am început să mă îndoiesc că informațiile prezentate în ședințele de consiliu și în adunările generale reflectă realitatea din teren.

Ce anume ați descoperit la Clubul Drăgășani?

Acolo am asistat la o discuție între un inginer și un paznic de vânătoare. Inginerul îl certa că nu amplasează hrănitoare pentru animale. Când am intervenit, paznicul mi-a spus că nu are ce pune în ele și că s-a săturat să aducă hrană de acasă. Paznicul mi-a spus că fusese pus să semneze pentru aproximativ 5.800 de kilograme de porumb, însă primise mai puțin de 800 de kilograme. Practic, peste cinci tone existau doar pe hârtie. L-am întrebat de ce a semnat, iar răspunsul lui a fost că se temea să nu-și piardă locul de muncă. Atunci am început să înțeleg că există o problemă serioasă. A fost primul semnal care mi-a ridicat semne de întrebare și care m-a determinat să cer explicații conducerii executive a asociației.

Cum a reacționat directorul AJVPS când i-ați adus la cunoștință aceste informații?

Am prezentat situația și am așteptat măsuri concrete. Din păcate, nu am văzut reacția pe care o consideram normală. Din acel moment am simțit că am devenit o persoană incomodă pentru anumite persoane din jurul conducerii executive.

Ați afirmat că ați fost avertizat în legătură cu o posibilă înscenare. Despre ce este vorba?

Un vânător m-a avertizat să fiu foarte atent la anumite partide de vânătoare, deoarece exista riscul unei înscenări care să ducă la deschiderea unui dosar penal împotriva mea. Din fericire, nu am căzut într-o astfel de capcană, însă informațiile primite au fost extrem de îngrijorătoare.

De ce credeți că ați devenit ținta unor atacuri?

Pentru că am început să pun întrebări și să cer explicații. În momentul în care afli lucruri care nu convin anumitor persoane, devii o problemă pentru ele. În ultimele luni au circulat numeroase zvonuri și acuzații nefondate la adresa mea, inclusiv că aș dori vânzarea unor fonduri de vânătoare, lucru complet fals.

Ați făcut referire și la presupuse acte de braconaj.

Da. Au existat informații privind un caz de braconaj în care ar fi fost implicați oameni apropiați conducerii executive. Mi-am făcut datoria și am informat conducerea asociației. Din păcate, nu am observat măsuri ferme. Înțeleg că și anumite instituții ale statului au luat cunoștință despre aceste aspecte. Eu consider că toate suspiciunile trebuie verificate până la capăt.

De ce ați decis convocarea Consiliului AJVPS?

Pentru că am constatat că situația scapă de sub control și că nu sunt luate măsurile necesare pentru protejarea intereselor asociației. Consiliul este format din oameni respectabili, cu experiență și vechime în AJVPS, care au înțeles gravitatea situației și au decis să acționeze.

Care au fost principalele măsuri adoptate de Consiliu?

Au fost anulate alegerile organizate la Clubul Drăgășani, iar ulterior și cele de la Râmnicu Vâlcea și Horezu. Consiliul a considerat că procesul electoral nu s-a desfășurat în condiții care să garanteze reprezentarea corectă a membrilor și respectarea statutului asociației.

Ce nereguli ați identificat în organizarea alegerilor?

Au existat probleme privind evidența membrilor, normele de reprezentare și desemnarea delegaților. În plus, au fost formulate numeroase sesizări privind influențarea votului și existența unor liste prestabilite. Toate aceste aspecte au determinat Consiliul să considere că alegerile trebuie reluate în condiții de legalitate și transparență.

Sunteți acuzat că doriți să vă păstrați funcția cu orice preț. Ce răspundeți?

Este o acuzație falsă. Nu mă agăț de funcție și am spus foarte clar că nu intenționez să rămân la conducerea asociației... Ceea ce mă interesează este ca după plecarea mea AJVPS să rămână în mâinile unor oameni care respectă membrii și patrimoniul organizației.

De ce a fost anulată Adunarea Generală Extraordinară?

Pentru că existau semnale clare că tensiunile create în ultimele luni puteau degenera și puteau pune în pericol atât activitatea asociației, cât și relațiile dintre membri. Consiliul a considerat că este nevoie de calm, verificări și clarificarea situației înainte de organizarea unei noi adunări.

Care este miza reală a conflictului?

Miza este controlul asociației. Vorbim despre patrimoniu, despre fonduri de vânătoare și despre o organizație importantă. Eu cred că există persoane care încearcă să manipuleze membrii și să creeze o majoritate artificială pentru a prelua conducerea. Problema nu este cine ocupă funcțiile, ci ce se va întâmpla cu AJVPS după aceea.

Ce le transmiteți vânătorilor și pescarilor din AJVPS Vâlcea?

Le cer să judece cu propria minte și să nu se lase manipulați de zvonuri sau interese ascunse. Eu sunt vânător de peste patru decenii și tot ceea ce fac acum este pentru a proteja această comunitate și valorile care au stat la baza ei. AJVPS aparține membrilor săi, nu unor grupuri de interese.

Cum vedeți viitorul AJVPS Vâlcea?

Sunt convins că asociația poate depăși această criză dacă membrii vor cere transparență, legalitate și respectarea statutului. Îmi doresc ca viitoarea conducere să fie aleasă corect și să lase în urmă conflictele care au afectat organizația în ultima perioadă. Scopul meu este ca AJVPS Vâlcea să rămână unită și să funcționeze în interesul tuturor vânătorilor și pescarilor!

Tiberiu Pirnau