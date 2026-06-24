Internat la ATI după un grav accident de muncă la Mihăești. Ce spun reprezentanții Vox Profile SRL, firma unde s-a produs incidentul

miercuri, 24 iunie 2026

Internat la ATI după un grav accident de muncă la Mihăești. Ce spun reprezentanții Vox Profile SRL, firma unde s-a produs incidentul

Un accident grav de muncă petrecut la o societate comercială din comuna Mihăești a trimis un bărbat de 54 de ani în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Victima este internată în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), iar cazul a intrat în atenția autorităților competente.

Accidentul s-a produs marți, 23 iunie 2026, în jurul orei 11.00, la punctul de lucru al societății Vox Profile SRL din comuna Mihăești.

Din informațiile existente până în acest moment, muncitorul ar fi căzut de la aproximativ cinci metri înălțime, în timpul unei operațiuni desfășurate cu ajutorul unui motostivuitor. Împrejurările exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite în cadrul anchetei desfășurate de autoritățile competente.

În urma căderii, bărbatul a suferit multiple traumatisme grave și a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Acesta este internat în Secția ATI, iar medicii îi acordă îngrijiri de specialitate.

La fața locului au intervenit reprezentanți ai mai multor instituții cu atribuții în cercetarea accidentelor de muncă, inclusiv specialiști ai Poliției Criminalistice. Verificările vizează modul în care s-a produs incidentul și dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă.

Reacția companiei Vox Profile SRL

Reprezentanții Vox Profile SRL au declarat că au notificat imediat instituțiile competente și că au colaborat cu echipele de control.

„În urma evenimentului, am comunicat instituțiilor abilitate, iar acestea au venit toate în control, inclusiv Poliția Criminalistică. Considerăm că am respectat legislația în vigoare și așteptăm concluziile instituțiilor abilitate”, a declarat un reprezentant al societății.

Ancheta este în desfășurare, iar concluziile oficiale privind cauzele accidentului și eventualele responsabilități urmează să fie stabilite de autoritățile abilitate.